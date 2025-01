Confirman lista de autos a los que aplica el Doble Hoy No Circula el jueves 2 de enero

Lamentablemente, tras los festejos de Año Nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que se activó la contingencia ambiental por partículas PM2.5 hoy 1 de enero de 2025. Ante esto, se activó el programa Doble No Circula para el jueves 2 de enero y aquí te decimos qué autos no podrán transitar y cuáles quedan exentos.

¿Qué autos no circulan el jueves 2 de enero de 2025 por contingencia?

Esta es la lista de quienes no podrán circular el jueves 2 de enero en un horario de 5:00 a 22:00 horas:



Los vehículos

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado verde, con terminación de placa 1 y 2.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex .

. Los taxis con holograma de verificación ”2,” “1”, “0” y “00” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autos que están exentos del Doble Hoy No Circula

Por otro lado, estos son los autos que están exentos del programa Doble Hoy No Circula:



Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00” o “0” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color verde y terminación de placa 1 y 2.

¿Cuál es la multa por no respetar Doble Hoy No Circula en 2025?

La multa por no respetar el programa Doble Hoy No Circula en 2025 oscila entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Lo cual significa que la sanción puede variar desde aproximadamente mil 792 pesos hasta 17 mil 924 pesos en la capital.