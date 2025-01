Activan contingencia ambiental en CDMX y Edomex tras festejos de Año Nuevo; ¿Hay Doble Hoy No Circula?

¡La primera del año! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que se activó la contingencia ambiental por partículas PM2.5 hoy 1 de enero de 2025, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En Fuerza Informativa Azteca te decimos si se activó el Doble Hoy No Circula.

La contingencia se activó debido a que se registraron concentraciones altas de partículas en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que a las 8:00 horas de este miércoles, se registraron concentraciones promedio de 24 horas de 87.5 µg/m³ (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación de monitoreo Nezahualcóyotl.

“Durante la madrugada hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia, encendido de fogatas y chimeneas domésticas”, se menciona.

Cabe destacar que solo se activó de manera regional para la zona noroeste del Valle De México, correspondiente a la alcaldía de Gustavo A. Madero y otros municipios del Edomex , encabezados por Nezahualcóyotl.

¿Hay Doble Hoy No Circula por la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

En un inicio la CAMe no anunció restricciones para los vehículos para hoy 1 de enero. Sin embargo, a las 13:00 horas confirmó cómo se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana jueves 2 de enero en un horario de 5:00 a 22:00 horas:



Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Autos con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado verde, con terminación de placa 1 y 2.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex.

Los taxis con holograma de verificación ”2,” “1”, “0” y “00” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Para qué regiones aplica la contingencia ambiental hoy 1 de enero?

Al ser regional, la fase 1 de la contingencia ambiental se aplicó únicamente para la alcaldía Gustavo A. Madero y los siguientes municipios del Edomex:



Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Coacalco

Ecatepec

Tecámac

Zumpango

Acolman

Atenco

Axapusco

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Hueypoxtla

Ixtapaluca

Jaltenco

La Paz

Nextlalpan

Nopaltepec

Otumba

Papalotla

San Martín de las Pirámides

Temascalapa

Teotihuacán

Tepetlaoxtoc

Tezoyuca

Tonanitla

Medidas ante contingencia en el Valle de México tras festejos de Año Nuevo 2025

La Comisión recomienda a la población de la CDMX y Edomex que permanezca en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a su hogar.

Asimismo, evitar hacer actividades vigorosas al aire libre, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa la tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes al cuerpo.

En redes sociales, varias personas señalaron como “irresponsabilidad” el uso de pirotecnia para festejar fechas como la Navidad o el Año Nuevo, pues además de que generan mucha contaminación en el aire, también ocasiona estrés en los animales de compañía como los perros y gatos.

Asimismo, puede resultar mortal, pues puede ocasionar accidentes graves en las personas que lo usan, en quienes se encuentren cerca y también pueden generar incendios.

Usuarios en X solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), pues señalaron que en lugares como la Noria, Xochimilco, Av. México, San Pablo Acueducto, era insoportable el olor a pólvora, la contaminación y el ruido.