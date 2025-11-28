El dólar estadounidense se encaminaba durante la jornada de hoy viernes, a su peor desempeño semanal desde fines de julio; esto debido a que los inversores cuentan cada vez más con una mayor flexibilización monetaria en diciembre por parte de la Reserva Federal.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $16.9 a la compra y se vende en $18.95 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 28 de noviembre de 2025.

Precio del dólar canadiense hoy 28 de noviembre de 2025

El precio del dólar canadiense hoy en México se ubica en $11.5 a la compra y se cotiza en $13.69 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este viernes 28 de noviembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy 28 de noviembre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 28 de noviembre de 2025: El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.37 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 28 de noviembre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada de este viernes 28 de noviembre de 2025 en 92 mil 639 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un aumento del 1.46% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día, ubicándose en 1 millón 697 mil 958 pesos por unidad, una baja del 1.36% respecto a su último cierre.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 28 de noviembre de 2025?

El precio del petróleo hoy viernes operaban prácticamente sin cambios el viernes, ya que las prolongadas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mantenían elevados los riesgos geopolíticos y los operadores estaban atentos al resultado de una reunión de la OPEP+.

Los futuros del crudo Brent bajaron 24 centavos de dólar, o un 0.38%, hasta los 63.10 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 24 centavos de dólar, o un 0.41%, hasta los 58.89 dólares por barril.

Petróleo Brent: $63.10 dólares el barril



Petróleo West Texas Intermediate: $58.89 dólares el barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye?

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se depreciará frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otra parte:

Las exportaciones estadounidenses se volverán más baratas en dichos mercados, beneficiando a empresas exportadoras.