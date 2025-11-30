Así afectará el frente frío 17 el clima en México: estados con bajas temperaturas y lluvias

México registrará un nuevo descenso de temperatura por el frente frío número 17, el cual también provocará lluvias fuertes en varios estados. Consulta aquí el pronóstico del tiempo y cómo se verá afectado el clima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su último reporte que pronostica el ingreso del nuevo frente frío durante la noche de este sábado al norte del territorio nacional.

Durante el fin de semana, continuará el ambiente #Frío a #Gélido sobre entidades de la mesa del Norte y la mesa Central.



— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 29, 2025

Reporte del clima en México: zonas con bajas temperaturas

El frente frío número 17 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

La masa de aire polar, asociada al frente frío 17, originará un nuevo descenso de las temperaturas en la Mesa del Norte, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Tamaulipas.

🥶 ¡Que no te sorprenda el #frio! Atiende estas recomendaciones y protégete:

🔵 Abrígate y cubre nariz y garganta.

🔵 Si usas calentadores, ventila los espacios.

🔵 Evita los cambios bruscos de temperatura.

🔵 Consume líquidos, frutas y verduras ricos en vitaminas A y C.

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 29, 2025

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste de México; así como lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿Dónde se sentirá más frío en México 30 de noviembre 2025?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango



: zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz



: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca

Lluvias afectarán a México este domingo: estados afectados

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Tamaulipas (costa)



: Tamaulipas (costa) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Veracruz (región Huasteca Alta)



: Veracruz (región Huasteca Alta) Intervalos de chubascos : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo



: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán

CDMX y Estado de México: así estará el clima este domingo

Se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana habrá ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, se espera ambiente templado sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 20 a 22 °C.