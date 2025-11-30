“No normalicemos el odio": Alcalde de Tepeapulco denuncia violencia política

El alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, denunció que fue víctima de violencia política tras una persecución por parte de sujetos desconocidos el viernes 28 de noviembre.

El incidente, ocurrido en la carretera Apan-Alcantarillas, fue calificado por el edil como un episodio que pone a prueba la capacidad de la sociedad para mantenerse unida y que revela la existencia de voces cargadas de odio y polarización.

La denuncia se centra en un intento de bloqueo vehicular, del cual el alcalde logró salir ileso, y señaló la necesidad de combatir la violencia política y social en el municipio.

Alcalde de Tepeapulco denuncia violencia política, ¿qué ocurrió?

Los hechos se registraron en la carretera Apan-Alcantarillas mientras el alcalde se dirigía a la comunidad de Coralillo. A través de un video compartido en su perfil de Facebook, sujetos a bordo de una camioneta intentó cerrarle el paso a la unidad en la que viajaba junto a su secretario particular y otras dos personas.

Detalló que, en ese punto, la intención era interceptar el vehículo. Sin embargo, el chofer de la unidad reaccionó de inmediato, lo que permitió librar el bloqueo y continuar su camino. El presidente municipal, Alfredo González Quiroz, confirmó que ni él ni sus acompañantes resultaron lesionados. Entre las personas que viajaban con el alcalde se encontraban su secretario particular, el chofer de la unidad y el copiloto.

Descartan disparos y confirman auxilio policial tras persecución contra el alcalde de Tepeapulco

Tras el intento de interceptarlo, Alfredo González Quiroz solicitó apoyo de manera paralela a la seguridad pública del municipio de Apan y a policías estatales. Las autoridades acudieron en auxilio del alcalde y sus acompañantes.

Posterior al percance, el alcalde dijo que este tipo de incidentes no deben ser la excepción para trabajar juntos y reafirmó que Tepeapulco necesita más seguridad, un problema que ha persistido durante años.

El llamado del alcalde de Tepeapulco: Rechazo al odio y la polarización social

Tras el percance, el presidente municipal hizo un llamado enérgico a la sociedad, declarando que no se puede normalizar el odio ni convertir la violencia en un instrumento de opinión. Subrayó que desear la muerte a otros no resuelve los problemas, sino que sólo profundiza las heridas sociales.

El alcalde de Tepeapulco afirmó categóricamente que ningún cargo público, diferencia política u opinión justifica desear la muerte de otra persona. Indicó que la división no genera seguridad, ni infraestructura, ni empleo. Alfredo González Quiroz denunció la existencia de perfiles falsos y anónimos que buscan normalizar este tipo de ataques contra un ser humano, tratando de polarizar y dividir a la sociedad. Ante estos hechos, hizo un llamado a la madurez social, la serenidad, el diálogo y la unidad.

Finalmente, el alcalde reafirmó su convicción de servir, manifestando no tener rencor, odio ni miedo, y se declaró abierto a cualquier investigación, reiterando su amor por su tierra y su gente. Su ruta de trabajo se centra en el humanismo para reconciliar a la sociedad y seguir sumando en temas como seguridad, infraestructura y bienestar social. El mensaje concluyó con la firme convicción de que la unidad siempre será más poderosa que cualquier atentado.