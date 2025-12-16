El Pueblo Mágico más relajante de Guanajuato: Lo que no te debes perder de Jalpa de Cánovas

Entre los límites de Guanajuato con Jalisco y lejos del estrés de las grandes ciudades, Jalpa de Cánovas es el sitio perfecto para relajarse con unas merecidas vacaciones.

El Pueblo Mágico ubicado en el municipio de Purísima del Rincón, es considerado por muchos viajeros como un sitio donde el tiempo se detiene; donde la historia se fusiona con sus bellos paisajes.

Historia de Jalpa de Cánovas: ¿qué hacer en Guanajuato?

Jalpa de Cánovas se localiza al oeste del estado, lo que le da una ubicación estratégica para escapadas de fin de semana, gracias a que forma parte de las Rutas Turísticas del Bajío mexicano.

Su atmósfera apacible lo ha convertido en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes abiertos y un ambiente que invita a caminar sin reloj.

Jalpa de Cánovas, un pueblo lleno de historia...



En #Guanajuato, se alberga un sitio conocido como el pueblo más relajante, se llama Jalpa de Cánovas, mismo que se encuentra en los límites con #Jalisco



De acuerdo con sus visitantes, caminar entre sus calles genera una sensación… pic.twitter.com/ObemLE3kJk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 17, 2025

Su historia se remonta a 1542, cuando se fundó mediante una merced otorgada a don Juan Villaseñor por la Audiencia de Nueva Galicia, dentro de la jurisdicción de la Villa de Lagos. Durante años, la zona fue clave por la extensión de sus tierras y el desarrollo agrícola.

De acuerdo con Luis Cabrera, encargado del museo local, la hacienda llegó a tener alrededor de 67 mil hectáreas, un territorio enorme que impactaba directamente a más de diez municipios de Guanajuato .

La iglesia de Jalpa de Cánovas, una joya inconclusa

Uno de los principales atractivos del Pueblo Mágico es su imponente iglesia de estilo neogótico. La primera piedra se colocó en septiembre de 1885 y, aunque la obra estaba casi terminada, quedó inconclusa debido a la Revolución Cristera.

Según el encargado del museo, solo faltaba parte del nicho principal y algunos detalles de la cantera frontal, lo que no le quita majestuosidad. Al contrario, esa mezcla la convierte en una auténtica joya arquitectónica que sorprende a los visitantes.

¡Enamórate de Jalpa de Cánovas!💛🌰



En Purísima del Rincón se vive la magia de este hermoso Pueblo Mágico. Visita su emblemático templo, recorre sus haciendas, súbete a la bici y prueba un delicioso mole de nuez.

Y para cerrar... un dulce de membrillo que te va a encantar. 😋 pic.twitter.com/6Tcni82xtg — Gobierno de la Gente (@gobgente) December 14, 2025

¿Qué hacer en Jalpa de Cánovas?

El sitio ofrece atractivos ideales para un turismo tranquilo. Destacan sus grandes presas, perfectas para pasear, tomar fotografías o simplemente sentarse a disfrutar del paisaje.

También es imperdible la Hacienda de Cañada de Negros, uno de los espacios históricos más representativos de la región.

Pero uno de los mayores tesoros de Jalpa de Cánovas es su gastronomía local. La cual complementa el viaje, con platillos tradicionales que se disfrutan mejor sin apuros, en un ambiente donde el descanso es protagonista.

Entre los sitios favoritos está:



Ecoparque Mil Azares

Ex Hacienda de Cañada de Negros.

Hacienda de Jalpa de Cánovas

Jardín Francés

Las Musas

Manantial Los Tanques

Museo Estatal de la Máscara

Museo Luis Cabrera

Presa de Santa Eduviges

Más allá de la belleza de la zona, Jalpa de Cánovas destaca sobre todo por la hospitalidad y calidez de los habitantes, quienes con los brazos abiertos reciben a decenas de turistas.

