“Colombia tiene al peor presidente": Donald Trump anuncia impuestos a productos colombianos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que decretará impuestos a productos provenientes de Colombia, luego de los señalamientos que hizo contra su homólogo de aquel país, Gustavo Petro.

Cabe recordar que el mandatario colombiano ha salido en defensa de las personas que transportan drogas desde Venezuela en el Caribe y que han sido atacadas por las Fuerzas Militares estadounidenses, en operativos especiales contra el narcotráfico.

La amenaza comercial: Trump confirma impuestos a productos de Colombia y retiro de ayuda

“Vamos a retirar todo el dinero que les estamos dando... Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido, mencionó Trump a periodistas dentro del Air Force One la noche del domingo 19 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense no detalló el impuesto que tendrán los productos de Colombia, pero señaló que brindará este dato el lunes 20 de octubre. Actualmente, los productos colombianos pagan una tasa del 10% sobre la mayoría de los productos que envían a la Unión Americana, el mismo nivel que Trump ha decretado a varias naciones.

Guerra de palabras: Donald Trump califica a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico”

Previamente, Donald Trump calificó a Gustavo Petro como un líder del narco que fomenta la producción masiva de drogas por todo Colombia.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

No obstante, Trump no detalló a qué tipo de subsidios se refiere. Cabe señalar que en el pasado, Colombia era uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense, pero esto cesó tras el cierre de USAID, la agencia de ayuda humanitaria que tenía el gobierno de Estados Unidos, pedido por la actual administración.

Respuesta Colombiana: Petro acusa a Trump de ser “grosero e ignorante”

Cabe recordar que la mañana del domingo 19 de octubre de 2025, Gustavo Petro aseguró que Trump había sido “grosero e ignorante con Colombia” y rechazó ser un narcotraficante.

El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas… https://t.co/hueByoUDiL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Este lunes el mandatario aseguró que el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones está suspendido y sostendrá una reunión de ministros. “Hoy se sinceran las relaciones con Estados Unidos”, sentenció en su perfil en la red social X.