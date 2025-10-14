VIDEO: Nuevo ataque de EU contra barco con drogas de Venezuela deja 6 muertos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó hoy 14 de octubre de 2025 que, bajo sus órdenes, la fuerzas armadas de la Unión Americana efectuaron un nuevo ataque a un barco con drogas procedente de Venezuela, el cual dejó 6 muertos.

En su perfil de Truth Social, el mandatario incluso compartió un video del momento. “Bajo mis autoridades permanentes como Comandante en jefe, el secretario de Guerra (Pete Hegseth) ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, escribió el mandatario.