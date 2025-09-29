Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este lunes 29 de septiembre de 2025 que decretará impuestos a películas hechas fuera de su territorio, con el fin de impulsar, asegura, la producción fílmica en la Unión Americana.

En un mensaje en su perfil de Truth Social, el mandatario aseguró que otros países han “robado” la producción de películas como “robar un dulce a un bebé” y añadió que el estado de California, “con su débil e incompetente gobernador, han sido particularmente golpeados”.

“Por lo tanto, para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel (impuesto) del 100% a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos”, afirmó Trump.

¿Cómo funcionará el impuesto a las películas extranjeras de Donald Trump?

En su anuncio de este lunes, el presidente de Estados Unidos no abundó sobre la forma en la que funcionará este gravamen. Si el mandatario continúa con este plan, sería la primera ve que pone un impuesto a un servicio en lugar de materias primas, como lo ha hecho con el aluminio y el acero, por ejemplo.

Esta no es la primera vez que Donald Trump habla sobre gravar las películas extranjeras. En mayo de 2025, el mandatario ya había anunciado un impuesto del 100% a las películas producidas en el extranjero, ya que aseguraba que otros países ofrecen incentivos fiscales que hacen llamativa la producción cinematográfica en otros países.