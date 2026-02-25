¿Cuáles son las guerras que Donald Trump dice que acabó en 8 meses?

Durante su discurso del Estado de la Unión, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno “acabó” con ocho guerras en ocho meses, una afirmación que fue replicada y amplificada en redes sociales por cuentas afines y también en mensajes oficiales.

Sin embargo, revisiones de medios y agencias internacionales sostienen que varios de los conflictos citados siguen con tensiones, violencia intermitente o carecen de un acuerdo final verificable.

El propio listado de “ocho guerras” ha circulado también en publicaciones que presentan a Trump como “El Presidente de la Paz”, pero el estado real de cada caso es más complejo y, en algunos, su papel habría sido marginal o los avances son frágiles.

.@POTUS: No nation should ever doubt America’s resolve. We have the most powerful military on earth — hopefully, we seldom have to use it.



It's called PEACE THROUGH STRENGTH. pic.twitter.com/RHJbwFWwS7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026

Las 8 guerras que Trump dice haber “resuelto”

Según agencias, los conflictos que Donald Trump cuenta en esa lista son:



Camboya - Tailandia: Reportes señalan que, pese a acuerdos y anuncios previos, hubo nuevos choques después, lo que pone en duda que sea un conflicto “terminado”. Ruanda - República Democrática del Congo: Reuters ha documentado que, aunque hubo esfuerzos diplomáticos, las causas y la violencia en la región no quedaron resueltas y en algunos puntos el conflicto volvió a intensificarse. India - Pakistán: Trump ha reclamado crédito por este caso, pero el punto clave es que se trata de una rivalidad histórica y altamente sensible, donde un episodio de desescalada no equivale a paz duradera, y hay países que disputan el alcance del mérito.

PRESIDENT OF PEACE🕊️ pic.twitter.com/yrvEitj43q — The White House (@WhiteHouse) February 25, 2026

Serbia - Kosovo: Verificadores han subrayado que varios de los ejemplos citados no son guerras abiertas en el sentido estricto, sino disputas políticas/territoriales con picos de tensión. Egipto - Etiopía: Este caso suele referirse a la tensión por recursos (como el Nilo y la presa), que se maneja en el terreno diplomático. Armenia - Azerbaiyán: Reuters reporta que Trump reunió a los líderes y hubo declaraciones para buscar relaciones pacíficas, pero el propio contexto histórico sugiere que el conflicto no se “apaga” con un acto diplomático y los temas de fondo siguen. Israel - Irán: En este caso, se trata de una rivalidad regional con episodios y escaladas. Trump, pero remarca que muchos ejemplos son más complejos que el titular. Israel - Hamás: Reportes señalan que incluso con pausas o acuerdos parciales, el conflicto no se considera “terminado” y ha tenido violaciones, rebrotes o tensión persistente.

Tensión en Medio Oriente por embajador de EU



Países árabes rechazaron declaraciones del embajador de #EU en #Israel, Mike Huckabee, por justificar la ocupación en Palestina con argumentos bíblicos. https://t.co/hzeZK6F93I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

¿Por qué el discurso de Donald Trump es engañoso?

Agencias internacionales refieren que “resolver” guerras es un concepto que requiere acuerdos verificables, estabilidad sostenida y cierre de causas de fondo. En cambio, varios de los ejemplos citados corresponden a alto al fuego, tensiones diplomáticas o conflictos que no se han cerrado por completo.