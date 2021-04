Covid-19: Trump pide que la vacuna lleve su nombre

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, tuvo una reunión con donantes del Partido Republicado donde destacó los logros de su administración contra la pandemia por Covid-19. Además, pidió que la vacuna contra coronavirus llevara su nombre como “Trumpcine”.

El evento organizado en el club de Mar-A-Lago, en Florida, el ex mandatario dijo que las vacunas contra el coronavirus deberían llamarse “Trumpcine”, en lugar de sus nombres convencionales, dejando en claro que la idea fue propuesta por uno de sus simpatizantes.

Trump parecía referirse al programa Operación Warp Speed, que sirvió para la creación de las vacunas, cuando comentó los logros de su lucha contra la pandemia. Sin embargo, no todas las empresas farmacéuticas recibieron el financiamiento completo para los desarrollos y no está del todo claro el verdadero impacto que tuvo dicha iniciativa, según los informes recabados por las autoridades.

No es la primera vez que Donald Trump se atribuye logros sobre su lucha contra la pandemia, pues a principios de marzo comentó lo siguiente:

“Espero que todos recuerden cuando reciban la vacuna contra el covid-19 (a menudo referido como ‘el virus chino') que si yo no hubiera sido presidente, ustedes no recibirían esa hermosa inyección en cinco años, en el mejor de los casos, y probablemente no la recibirían en absoluto. ¡Espero que todos lo recuerden!”, afirmó.

El expresidente se ha mostrado enojado sobre el hecho de que Joe Biden recibe crédito por la vacuna y su distribución, la cual ha rebasado el millón de aplicaciones diarias.

Aunque algunos estados ya ampliaron la elegibilidad a la vacuna, el 19 de abril el presidente Biden hará oficial a nivel nacional, para que personas mayores de 16 años la puedan solicitar en cualquier parte.

TRUMP LANZA MENSAJE A OPONENTES

Durante su intervención en el evento, Trump se refirió de forma despectiva a algunos oponentes políticos, incluidos Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, a quien calificó de “tonto”.