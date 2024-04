“Son animales": Donald Trump califica así a los migrantes que llegan a EU

Luego de que señalara a los migrantes de “envenenar la sangre del país” y tras prometer con ejecutar la mayor operación de deportación interna en la historia de la nación si logra llegar de nuevo al mandato, Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos rumbo a las elecciones del 2024, se lanzó de nuevo contra las personas que ingresan ilegalmente a territorio americano.

Durante un mitin político en Michigan, Trump señaló a su rival del partido demócrata de “permitir un baño de sangre en el país” y calificó como animales a los migrantes que se ubican en el territorio estadounidense y que son sospechosos de cometer delitos.

“Con el corrupto Joe Biden, cada estado es ahora un estado fronterizo. Cada poblado es ahora un poblado fronterizo, porque Joe Biden ha traído la carnicería, el caos y la muerte de todo el mundo y los ha vertido directamente en nuestros patios traseros”, explicó el empresario.

El expresidente puso como ejemplo el asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia, presuntamente por un inmigrante venezolano. “Los demócratas dicen: ‘Por favor, no los llames animales. Son humanos’. Dije: ‘No, no son humanos, no son humanos, son animales’”, declaró.

#EU | El expresidente Donald Trump es objeto de críticas tras referirse a los #migrantes ilegales.



"No son humanos, son animales". El exmandatario dijo además que quienes llegan a su país escaparon de cárceles o de manicomios.



Nos cuenta @_NinaAndrade en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/OQKn9Gt4pJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2024

“Nancy Pelosi me dijo eso... ‘Por favor, no uses la palabra animales cuando hables de esta gente’. Yo le dije: ‘Usaré la palabra animal porque eso es lo que son’”, explicó el expresidente de Estados Unidos.

Trump intensifica discurso y amenazas contra migrantes

Horas más tarde, en Green Bay, Wisconsin, Trump intensificó el discurso contra los migrantes, afirmando que le costarían al país billones de dólares en asistencia pública.

“Si quieren ayudar a Joe Biden a tirar a la abuelita por el barranco para financiar las prestaciones del gobierno a los ilegales, entonces voten por el corrupto Joe Biden. Pero cuando yo sea presidente, en lugar de tirar a la abuelita por la borda, mandaré a los ilegales de Joe Biden de vuelta a casa”, explicó Trump.

Actualmente, las encuestan favorecen a Donald Trump sobre Biden en temas de migración, pues muchos posibles votantes se muestran preocupados por el cruce en la frontera sur.