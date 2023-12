¿Cómo llegar a la Villa Juguetón 2023 2024? Aquí se encuentran los contenedores para donar

¡Ya inició! La Villa Juguetón 2023 - 2024 por fin se inauguró en las instalaciones de TV Azteca Ajusco, en donde se encuentran los contenedores para donar un juguete e intercambiarlo por horas de diversión para tus pequeños; sin embargo, no es la única manera de apoyar, te decimos cómo contribuir para llevar miles de sonrisas a los niños de todo México.

Recuerda, la campaña del Juguetón 2023 - 2024 comenzó el pasado 4 de diciembre y finalizará hasta el próximo 5 de enero, donde se podrán donar juguetes para alegrar el Día de Reyes a millones de niñas y niños alrededor de todo el país.

¿Cómo apoyar al Juguetón 2023 - 2024?

Existen diversas formas de apoyar a la campaña del Juguetón 2023 - 2024. Todas son completamente seguras y tienen la misma finalidad: llevar millones de sonrisas a los niños de todo México, ¿cómo puedes apoyar?



Llevando un juguete a las instalaciones de TV Azteca de todo el país.

de todo el país. Realizando aportaciones económicas en las ventanillas Banco Azteca : los donativos son destinados íntegramente a la compra de juguetes de empresas mexicanas.

: los donativos son destinados íntegramente a la compra de juguetes de empresas mexicanas. Convertirte en un Rey Mago con un solo clic : Dona a través de PayPal la cantidad deseada para apoyar

: Dona a través de PayPal la cantidad deseada para apoyar Participa en las actividades y promociones publicadas en el sitio oficial de Juguetón www.jugueton.com.mx

¡Bluey te invita a formar parte del Juguetón Azteca y compartir millones de sonrisas este 6 de enero! 🥳



Conoce todas las maneras y beneficios de participar aquí: https://t.co/qeCq3sRVlM 📲 #JuguetónAzteca #ComparteSonrisas pic.twitter.com/zhhoFxUX0G — Juguetón Azteca (@JuguetonAzteca) December 2, 2023

¿Cómo llegar a la Villa Juguetón 2023 2024?

¡Intercambia horas de diversión por un solo juguete! También existe la alternativa de acudir directamente al contenedor de la Villa Juguetón 2023 - 2024, donde encontraras desde una pista de hielo, pintacaritas, maquinitas, así como un stand increíble de Bluey para goce de los más pequeños.



¿Dónde se encuentra? TV Azteca Ajusco, Periférico Sur # 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, CDMX.

¿Cuál será tu boleto de entrada? Un juguete.

No olvides que los juguetes que deben ser nuevo, sin baterías y NO bélico, es decir, que no esté relacionado con la guerra o luchas armadas. Esto con el objetivo de que la diversión no tenga límites.