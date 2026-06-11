¿Dónde tembló hoy? Actividad de sismos en México este jueves 11 de junio
¿Tembló hoy 11 de junio de 2026? Consulta con nosotros el seguimiento a los sismos más relevantes que hayan sucedido en México este jueves.
¿Sentiste un temblor? Mantente informado con la cobertura EN VIVO de la actividad sísmica en México hoy 11 de junio de 2026. En Azteca Noticias te compartimos el reporte más reciente sobre los sismos registrados en el país, así como información sobre la activación de la alerta sísmica, magnitudes, epicentros y posibles afectaciones derivadas de los movimientos telúricos.
Sigue nuestro minuto a minuto para conocer cualquier actualización relevante y estar al tanto de los incidentes que pudieran generarse por estos fenómenos naturales.
¿Dónde tembló hoy? Actividad de sismos en México este jueves 11 de junio
Sismo de 4.0
Ocurrió un sismo de 4.0 con epicentro ubicado a 21 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca a las 5:37 horas de este jueves 11 de junio.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 21 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX 11/06/26 05:37:02 Lat 17.04 Lon -94.95 Pf 118 km pic.twitter.com/F1C5bIUm9y— Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 11, 2026