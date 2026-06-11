¿Dónde tembló hoy? Actividad de sismos en México este jueves 11 de junio

¿Sentiste un temblor? Mantente informado con la cobertura EN VIVO de la actividad sísmica en México hoy 11 de junio de 2026. En Azteca Noticias te compartimos el reporte más reciente sobre los sismos registrados en el país, así como información sobre la activación de la alerta sísmica, magnitudes, epicentros y posibles afectaciones derivadas de los movimientos telúricos.

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