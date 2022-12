¿Dónde ver el partido Argentina vs Croacia? La semifinal en Qatar 2022

Este martes 13 de diciembre se dará a conocer el primer finalista del Mundial de Qatar 2022, pues se disputará la semifinal Argentina vs Croacia en punto de las 13:00 horas tiempo centro de México. Ante esto, muchas personas pueden preguntarse dónde ver el encuentro.

El segundo finalista y quien irá contra quien quede ganador en el encuentro de este martes, se decidirá el próximo miércoles 14 de diciembre enpunto de las 13:00 horas con el partido Francia vs Marruecos.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal Argentina vs Croacia en Qatar 2022?

La mejor cobertura se encontrará en la pantalla de Azteca Deportes, a través de Azteca 7, donde los mejores comentaristas te estarán esperando para vivir toda la emoción de la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

El partido Argentina vs Croacia se transmitirá por Azteca 7 en punto de las 13:00 horas de este martes 13 de diciembre, tiempo centro de México.

HAMAD I MOHAMMED/REUTERS Este martes se conocerá al primero en pasar a la final

¿Cómo llegaron Argentina y Croacia a la semifinal?

Tanto Argentina como Croacia llegaron después de irse a penaltis en los cuartos de final. Argentina se enfrentó a Países Bajos el pasado 09 de diciembre, donde Lionel Messi colocó el dos a cero. Tras lograr empatar, se fueron a penaltis donde Van Dijk y Berghuis fallaron, dándole la victoria a la albiceleste.

Por su parte, Croacia también alargó el encuentro contra Brasil, después de 90 minutos sin goles, pero en el tiempo extra un gol de Neymar los puso por debajo del marcador.

Al minuto 117, Bruno Petkovic empató el encuentro y en los penaltis lograron ganarle a uno de los favoritos para ganar la copa del Mundo Qatar 2022.

Semifinal Francia vs Marruecos en Qatar 2022

El próximo miércoles 14 de diciembre se disputará la semifinal de Francia vs Marruecos, en donde el mexicano César Ramos Palazuelos será el árbitro central en el encuentro del Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que México quedó eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022, el arbitraje mexicano sigue vivo y César Ramos ha sido un elemento importante. Con el partido de Francia vs Marruecos, el mexicano tendrá su cuarta participación como árbitro central, después de estar en los encuentros Dinamarca vs Túnez; Bélgica vs Marruecos y Portugal vs Suiza en el Mundial de Qatar 2022.