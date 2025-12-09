¡Con bombas molotov! Queman dos bares en Ciudad Juárez, Chihuahua

La madrugada del 9 de diciembre, dos bares ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron víctimas de lo que sufren millones de negocios en el país, al ser atacados con bombas molotov , lo que provocó que se quemaran.

El primer ataque se registró en el bar “Las Cariñosas”, que se ubica en la colonia Oasis Oriente, donde bomberos encontraron bombas molotov cuando realizaban trabajos para contener las llamas.

En el bar “Cabaret”, localizado en la colonia Valle Diamante, ocurrió el otro incendio y los equipos de emergencia confirmaron que había combustible y según el encargado del establecimiento, sujetos lanzaron bombas molotov.

Autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes, para determinar las causas y ubicar a los responsables; hasta el momento, se descarta que los ataques dejaran personas fallecidas.

¡Otro bar es atacado en Chihuahua! Una persona murió a balazos

La violencia alcanzó a otro bar llamado “Carta Blanca”, donde un hombre fue asesinado a balazos y cinco personas más resultaron lesionadas, según lo confirmó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente de Chihuahua.

En el establecimiento, ubicado en la ciudad de Cuauhtémoc, los agentes ministeriales localizaron a la víctima, identificada como David Eduardo V.C. de 39 años, quien tenía heridas de bala en tórax y la mano izquierda.

Las autoridades recibieron el reporte alrededor de la una de la madrugada y tras llegar al bar, trasladaron a los cinco heridos para que recibieran atención médica.

Los lesionados fueron identificados como Jesser Alejando C. C., de 29 años; Óscar M. R., de 44 años; Alonso Eduardo S. V., de 26 años; Alondra R. P., de 27 años y Máximo L. B., de 24 años de edad.

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades, en el establecimiento se encontraron casquillos de arma de fuego, de calibre 9 milímetros.

