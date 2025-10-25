VIDEO: Sujetos provocan incendio en negocio de frutas cercano al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez

Un ataque intencional llevado a cabo durante la madrugada reciente causó daños materiales significativos en un centro de abasto dedicado a la venta de productos agrícolas. El siniestro se originó después de que individuos desconocidos arrojaran bombas molotov sobre el muro perimetral de la propiedad.

La agresión ocurrió en las horas previas al amanecer, cuando los responsables se aproximaron al exterior de la distribuidora. Las autoridades informaron que la conflagración se desató rápidamente en el interior del establecimiento, consumiendo cinco unidades vehiculares que se encontraban estacionadas dentro del recinto comercial.

Tras recibir la alerta, personal del cuerpo de extintores se movilizó al lugar de los hechos para contener y sofocar las llamas. Una vez controlado el fuego y asegurada la zona, se inició la fase inicial de las pesquisas para determinar la causa y el origen del desastre.

Las autoridades investigan el uso de bombas Molotov en un incendio

La investigación preliminar incluyó la revisión del circuito cerrado de vigilancia externa del negocio. Los registros de video analizados por las autoridades revelaron la participación de dos sujetos, quienes llegaron al sitio y, utilizando una cerca elevada como punto de lanzamiento, proyectaron los explosivos artesanales. Se ha podido precisar que un total de cuatro dispositivos Molotov fueron utilizados en la agresión.

El dictamen oficial emitido por los peritos del equipo de bomberos concluyó categóricamente que se trató de un incendio provocado, lo que confirma la naturaleza criminal del evento. Con esta determinación, la Procuraduría General de Justicia ha tomado a su cargo la continuación de las diligencias. La autoridad investigadora es ahora responsable de identificar a los atacantes y esclarecer los motivos detrás de este acto de vandalismo.

El lugar de la incidencia se sitúa en la parte sur de la mancha urbana de Ciudad Juárez, específicamente en la intersección de las vialidades denominadas Tuna y Sorgo. Esta ubicación se encuentra a escasas cuadras de la terminal aérea internacional. La investigación sigue su curso bajo la jurisdicción de la autoridad competente.

