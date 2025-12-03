¿Qué pasó en la Colonia Peralvillo? Hombre muere a balazos en la alcaldía Cuauhtémoc

La noche de este martes, la colonia Peralvillo volvió a ser escenario de un violento ataque que movilizó a cuerpos de emergencia y distintas áreas de seguridad. En una zona cercana a Circuito Interior, Eje Central Lázaro Cárdenas y a unos metros de la Glorieta de la Raza, vecinos reportaron haber escuchado más de 15 balazos, lo que generó alarma inmediata entre quienes transitaban por la zona.

En las calles de la colonia Peralvillo quedó el cuerpo de la víctima de aproximadamente 40 años, al lugar llegaron sus familiares.

Hombre muere a balazos en la colonia Peralvillo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron de forma inmediata al cruce de las calles de Debussy y Río Consulado, donde sobre la banqueta localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de arma de fuego.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para valorar a la víctima, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona de los hechos fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de los peritos, quienes comenzaron a levantar indicios, casquillos y posibles ojivas que quedaron esparcidos en el área.

Paralelamente, los operadores del C2 revisan las cámaras de videovigilancia, mientras policías del sector Tlatelolco y de sectores cercanos realizan un rastreo para ubicar al o los presuntos responsables que huyeron tras la agresión.

En la zona también trabajan agentes de la Policía de Investigación, quienes interrogan a testigos, vecinos y comerciantes para reconstruir los minutos previos y posteriores al ataque, así como la posible ruta de escape.

La zona cuenta con varias cámaras de negocios y de seguridad pública que podrían aportar datos clave para el avance de las indagatorias.

Mientras tanto, en el punto del ataque permanecen familiares de la víctima, visiblemente afectados, esperando la conclusión de los trabajos periciales. Las investigaciones continúan para esclarecer el motivo del ataque y dar con los responsables.