Llevaban 24 horas: rescatan a Canela y sus perritos atrapados bajo una losa en Colima

Una historia con final esperanzador conmovió a vecinos de Colima. Rescatan a Canela y sus cinco perritos tras pasar 24 horas atrapados debajo de una losa de concreto. El rescate fue posible gracias al reporte oportuno de ciudadanos y al trabajo en equipo de autoridades y vecinos.

Todo comenzó cuando habitantes de la zona notaron que Canela no se movía del lugar y se escuchaban chillidos bajo una losa levantada por las raíces de un árbol de parota. Al asomarse, se dieron cuenta de que la perrita y sus crías estaban atrapadas sin poder salir, por lo que de inmediato pidieron ayuda.

Vecinos dieron la alerta de los perros atrapados en Colima

Fueron los propios vecinos quienes llamaron a las autoridades al darse cuenta de que la situación era urgente. Canela llevaba horas sin poder moverse libremente y sus cachorros estaban en riesgo por el encierro, el calor y la falta de alimento.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil, quienes, con apoyo del equipo de Control Canino y de los mismos vecinos, comenzaron las maniobras para liberar a la perrita y a los pequeños. No fue una tarea sencilla, ya que la losa de concreto estaba pesada y mal colocada por el crecimiento de las raíces.

Al final lograron levantarla entre los rescatistas y vecinos, la escena terminó llena de emotividad cuando los elementos abrazaban a cada uno de los cachorros, recuperados.

Atención veterinaria a perritos atrapados bajo losa en Colima



Canela y sus cachorros fueron trasladados a una veterinaria , donde reciben los cuidados necesarios para estabilizarlos. Aunque estaban débiles por el encierro, su condición es estable y se espera que se recuperen favorablemente en los próximos días.

Una vez que los cachorros estén completamente sanos y fuertes, podrían ser dados en adopción, lo que abre la puerta a que encuentren un hogar donde crezcan seguros y queridos. En el caso de Canela, también se analizará su situación para garantizarle bienestar y protección.