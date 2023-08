Desgarrador relato de cómo el alcalde de Tangancícuaro habría matado a “Buba” y “Canela”

Indignación total en Michoacán por el asesinato de “Buba” y “Canela”, dos perritas que murieron por balazos efectuados por el alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, de acuerdo con la propia denuncia de sus dueños, quienes se presentaron ante la Fiscalía del estado para presentar cargos de manera oficial.

Ante esta situación, el equipo de Hechos AM se puso en contacto con Roberto y Natalia, los amos de las dos mascotas, quienes describieron cómo fue el acto y confirmaron la denuncia contra el alcalde, pues ellos presenciaron cómo atacó a balazos los perros en frente de su propia casa.

¿Cómo atacaron a “Buba” y “Canela”, las dos perritas asesinadas en Tangancícuaro?

De acuerdo con la descripción de Roberto, durante la tarde del miércoles 9 de agosto salió de su casa y se escaparon las dos perritas. Tras ir a buscarlas sin éxito, pasó por su novia a la Plaza Municipal que estaba cerca. Cuando volvieron a su calle, el presidente municipal ya estaba presente y efectuó los disparos.

“No duré ni cinco minutos en ir y venir, cuando di la vuelta hacia la calle de mi casa, ya estaba el presidente (municipal). Fue cuando sacó un arma de su bolsillo y les empezó a disparar. Antes de que disparara, empezamos a gritarle que no lo hiciera, que por qué les iba a hacer eso. Jamás me imaginé que fuera a sacar un arma y que les fuera a disparar justo afuera de mi casa, en la vía pública”, sentenció.

Dueños de “Buba” y “Canela” exigen justicia por las sus dos perritas

Fue Natalia quien tomó la palabra para confirmar que ya habían acudido a la Fiscalía para presentar la respectiva denuncia por maltrato animal, por lo que aseguró que cuentan con el respaldo de Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

“Ayer acudimos a la Fiscalía para hacer la denuncia, Derechos Humanos también está con nosotros, también apoyándonos. De parte del presidente, David Melgoza, no hemos recibido ninguna comunicación, pero pues lo que exigimos es justicia. Que sean los años de cárcel justos. ‘Canela’ y ‘Buba’ no van a regresar, pero no era la manera”, sentenció Natalia para Hechos AM.

Esta situación ha provocado múltiples movilizaciones en Tangancícuaro, exigiendo la destitución del alcalde debido a las imágenes que fueron difundidas en redes sociales.

Ahora, David Melgoza Montañez está bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación. De acuerdo con Código Penal de Michoacán, ahora las agresiones a animales están penadas con entre 1 y 4 años de cárcel.