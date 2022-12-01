Comparte Ebrard con empresarios avances en atracción de capital extranjero hacia México

Al participar en la inauguración del XXVIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano, el canciller Marcelo Ebrard, compartió al sector empresarial los avances y el panorama comercial, de inversiones y de atracción de capital extranjero hacia México para los próximos meses.

Ebrard Casaubon aseguró que hoy existe una gran confianza del extranjero hacia nuestro país.

Grandes expectativas de Ebrard.

“Entonces, ¿cómo veo las cosas? ¿Qué les puedo transmitir? Yo veo una muy grande expectativa en todo el mundo como no lo escuchaba yo hace mucho tiempo respecto a nuestro país, también lo ven ustedes en las operaciones en pesos, nuestra moneda está evolucionando así porque ya se volvió, o se ha convertido en una especie de moneda global, entonces son operaciones gigantes referidas en pesos que te dicen cuál es el grado de confiabilidad que tiene México respecto a su situación económica y su futuro porque si no, nadie lo haría, ¿por qué habría de hacerlo, no?”

El diplomático mexicano hablo de fútbol y aseguró tuvo que romper su botiquín de apoyo emocional ante la derrota de México en Qatar.

“No sé cómo les fue a ustedes ayer, pero yo tuve que romper mi botiquín de apoyo emocional después del juego de fútbol, pero ya, ya estamos al día siguiente, ánimo al cuadro”.