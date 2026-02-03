¿Se verá el “Anillo de Fuego” en México? Fecha del eclipse solar anular 2026

¡La mirada al cielo! En febrero se esperan grandes eventos astronómicos, entre ellos el eclipse solar anular, conocido popularmente como el evento del “Anillo de Fuego”, pero ¿se podrá ver en México?

¿Qué es un eclipse solar anular y por qué se forma el “Anillo de Fuego”?

Este fenómeno se nombra así cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra más alejada de nuestro planeta en su órbita elíptica.

Esto hace que el astro se vea ligeramente más pequeño que el Sol y no logre cubrirlo por completo, dando como resultado un aro luminoso alrededor del disco lunar, conocido como el “ Anillo de Fuego”.

El gran protagonista será el Eclipse Solar Anular del próximo 17 de febrero, el famoso "Anillo de Fuego" que ocurre cuando la Luna no logra cubrir por completo al Sol, dejando un aro de luz espectacular.



Eclipse solar anular 2026: fecha, horario y en dónde se podrá ver

El eclipse solar anular tendrá lugar el próximo martes 17 de febrero, y comenzará alrededor de las 4:56 a.m. (hora del este) y alcanzará su punto máximo a las 7:12 a.m., momento en el que cerca del 96% del disco solar estará cubierto por la Luna.

La franja donde se podrá observar el “Anillo de Fuego” en su totalidad, conocida como trayectoria de anularidad, tendrá una extensión aproximada de 4,282 kilómetros de largo y 616 kilómetros de ancho.

Sin embargo, esta ruta pasará exclusivamente por una región remota de la Antártida, lo que limita considerablemente la posibilidad de observación directa.

¿Se podrá ver el eclipse solar anular en México?

Lamentablemente, México no se encuentra dentro de la trayectoria de anularidad, por lo tanto, no será visible desde territorio mexicano. A diferencia del eclipse solar de octubre de 2023, que sí cruzó el país, este evento quedará fuera del alcance visual directo para América del Norte.

No obstante, algunas regiones del planeta podrán apreciar el eclipse de forma parcial:



Antártida

África

Sudamérica

Océano Pacífico

Océano Atlántico

Océano Índico

Aunque no sea visible en México, la NASA, así como plataformas especializadas como Time and Date o Star Walk, suelen realizar transmisiones en tiempo real, mapas interactivos y datos de posicionamiento astronómico precisos.

Eclipses en 2026

Eclipse solar total: 12 de agosto

Visible principalmente en Groenlandia, Islandia y España, mientras que en América del Norte solo será parcial.



Eclipse lunar total: 3 de marzo

Visible en gran parte del continente americano

