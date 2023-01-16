Ecobici CDMX: Conoce cuáles son las nuevas estaciones
Ecobici CDMX se encuentra abriendo nuevas estaciones, esto, desde finales del año 2022. Se prevé que pronto se cubra todo el polígono ya existente.
El Sistema de Bicicletas Públicas, Ecobici CDMX dio a conocer cuáles son las nuevas estaciones. Hasta este 16 de enero se tienen instaladas 292 cicloestaciones; fue después del 3 de enero de 2023 cuando se comenzaron a instalar cada vez más.
¿Cuáles son las nuevas estaciones de Ecobici CDMX?
En primer lugar se instalaron cuatro nuevas estaciones de Ecobici CDMX:
- Alfonso Reyes- Atlixco
- Nuevo León- Aguascalientes
- Álvaro Obregón- Morelia
- Álvaro Obregón- Tonalá
Le siguieron:
- Reforma- Río Tiber
- Reforma- Río Támesis
- Reforma-Havre
- Niza-Chapultepec
Para el 5 de enero se instalaron las estaciones:
- Reforma- Río Mississipi
- Londres- Nápoles
- Goethe- Darwin
- Edgar Allan Poe-Horacio
- Euler-Horacio
- Hegel- Presidente Masaryk
- Darwin- Mariano Escobedo
Para el 9 de enero, las nuevas estaciones de Ecobici CDMX fueron:
- Plaza Madrid- Medellín
- Circuito Interior- Juan Escutia
- Ejército nacional- F.C de Cuernavaca
- Calderón de la Barca- Av. Homero
Para el 10 de enero se agregaron las estaciones:
- Av. Paso de la Reforma- Río Mississipi
- Av. Paseo de la Reforma- Río Rhin
- Cozumel- Puebla
- Acapulco- Puebla
Para el 13 de enero las nuevas estaciones de Ecobici CDMX fueron:
- Río Sena- Río Balsas
- Río Amazonas- Río Lerma
- Bahía de Las Palmas- Bahía de Todos los Santos
- 480 Lago Isea- Av. Marina Nacional
Cabe destacar que a través de la página oficial de Ecobici CDMX se pueden consultar cuáles son las estaciones, además, ofrece el dato de cuántas bicicletas y anclajes se encuentran disponibles.
Seguimos adelante con la cobertura ECOBICI, pronto tendremos cubierta toda la zona ya conocida.#ECOBICI #MovilidadCDMX #Cobertura pic.twitter.com/0LHul9bz7l— ECOBICI CDMX (@ecobici) January 16, 2023
¿Cuánto cuesta utilizar una Ecobici CDMX?
Para poder utilizar una Ecobici CDMX, será necesario descargar la aplicación desde de las tiendas oficiales. Estos son los precios:
- 1 día por 118 pesos
- 3 días por 234 pesos
- 7 días por 391 pesos
- Plan anual por 521 pesos
Las bicicletas se encuentran disponibles para tomar los 365 días del año de 05:00 a 00:30 horas.
Para las personas que tengan 16 o 17 años y quieran utilizar bicicletas en el sistema Ecobici CDMX se debe de realizar un registro al servicio y porteriormente acudir a cualquiera de los centros para activar la cuenta.
Cabe recordar que desde el pasado 2022 Ecobici CDMX se encuentra sumando cicloestaciones. Tan solo el 31 de diciembre se añadieron cuatro nuevas estaciones.