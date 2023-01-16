Ecobici CDMX: Conoce cuáles son las nuevas estaciones

El Sistema de Bicicletas Públicas, Ecobici CDMX dio a conocer cuáles son las nuevas estaciones. Hasta este 16 de enero se tienen instaladas 292 cicloestaciones; fue después del 3 de enero de 2023 cuando se comenzaron a instalar cada vez más.

¿Cuáles son las nuevas estaciones de Ecobici CDMX?

En primer lugar se instalaron cuatro nuevas estaciones de Ecobici CDMX:

Alfonso Reyes- Atlixco

Nuevo León- Aguascalientes

Álvaro Obregón- Morelia

Álvaro Obregón- Tonalá

Le siguieron:

Reforma- Río Tiber

Reforma- Río Támesis

Reforma-Havre

Niza-Chapultepec

Ecobici CDMX abrió nuevas estaciones|Twitter @ecobici

Para el 5 de enero se instalaron las estaciones:



Reforma- Río Mississipi

Londres- Nápoles

Goethe- Darwin

Edgar Allan Poe-Horacio

Euler-Horacio

Hegel- Presidente Masaryk

Darwin- Mariano Escobedo

Para el 9 de enero, las nuevas estaciones de Ecobici CDMX fueron:

Plaza Madrid- Medellín

Circuito Interior- Juan Escutia

Ejército nacional- F.C de Cuernavaca

Calderón de la Barca- Av. Homero

Para el 10 de enero se agregaron las estaciones:

Av. Paso de la Reforma- Río Mississipi

Av. Paseo de la Reforma- Río Rhin

Cozumel- Puebla

Acapulco- Puebla

Para el 13 de enero las nuevas estaciones de Ecobici CDMX fueron:



Río Sena- Río Balsas

Río Amazonas- Río Lerma

Bahía de Las Palmas- Bahía de Todos los Santos

480 Lago Isea- Av. Marina Nacional

Cabe destacar que a través de la página oficial de Ecobici CDMX se pueden consultar cuáles son las estaciones, además, ofrece el dato de cuántas bicicletas y anclajes se encuentran disponibles.

Seguimos adelante con la cobertura ECOBICI, pronto tendremos cubierta toda la zona ya conocida.#ECOBICI #MovilidadCDMX #Cobertura pic.twitter.com/0LHul9bz7l — ECOBICI CDMX (@ecobici) January 16, 2023

¿Cuánto cuesta utilizar una Ecobici CDMX?

Para poder utilizar una Ecobici CDMX, será necesario descargar la aplicación desde de las tiendas oficiales. Estos son los precios:



1 día por 118 pesos

3 días por 234 pesos

7 días por 391 pesos

Plan anual por 521 pesos

Las bicicletas se encuentran disponibles para tomar los 365 días del año de 05:00 a 00:30 horas.

Para las personas que tengan 16 o 17 años y quieran utilizar bicicletas en el sistema Ecobici CDMX se debe de realizar un registro al servicio y porteriormente acudir a cualquiera de los centros para activar la cuenta.

Cabe recordar que desde el pasado 2022 Ecobici CDMX se encuentra sumando cicloestaciones. Tan solo el 31 de diciembre se añadieron cuatro nuevas estaciones.