Ecuador aprueba resolución que respalda intervención en Venezuela

En una sesión marcada por la confrontación, la Asamblea Nacional de Ecuador (poder legislativo) dio luz verde a una resolución que pone al país oficialmente del lado de María Corina Machado. El bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), el partido del actual gobierno, impulsó este documento como un mensaje de solidaridad hacia la líder opositora y los esfuerzos por terminar con la crisis en Venezuela.

Para entender el contexto desde México, este tipo de resoluciones funcionan como un "punto de acuerdo" en nuestra Cámara de Diputados: no cambian leyes, pero sí fijan la postura política de una nación ante el mundo.

Hoy respaldamos una resolución para apoyar acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela y a la detención de Nicolás Maduro.



— Bancada ADN (@BancadaADN) December 17, 2025

Qué es el "correísmo" y por qué se opuso a la iniciativa en Ecuador

El gran obstáculo de la sesión fue el choque entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana , el partido del exmandatario Rafael Correa. Para nosotros en México, el "correísmo" es el movimiento de izquierda que dominó Ecuador por una década y que mantiene una alianza ideológica histórica con el chavismo y el actual gobierno de Maduro.

Durante el debate, el oficialista Esteban Torres afirmó que Ecuador debe "romper el cordón umbilical" con el régimen venezolano. Por su parte, el correísmo, a través de la asambleísta Eliana Correa, defendió que cualquier intervención internacional no afecta a Maduro, sino al pueblo venezolano, tachando las medidas de "autoritarismo hegemónico".

Qué dice exactamente la resolución aprobada en Ecuador

El documento, que obtuvo 80 votos a favor, contiene puntos clave que buscan presionar a la comunidad internacional.



Defensa de la Democracia: Establece que los ecuatorianos protegen la voluntad soberana y las libertades.

Exhorto a la OEA y ONU : Pide a la Organización de los Estados Americanos y a las Naciones Unidas

y : Pide a la y a las Reconocimiento a la Oposición: Se convierte en un "espaldarazo" directo a la lucha de los líderes opositores.

¿A qué van los asambleístas de la Revolución Ciudadana a Venezuela? ¿A asesorarse?¿A pedir financiamiento?

— Bancada ADN (@BancadaADN) December 17, 2025

América con posturas distintas

La aprobación de esta resolución en Ecuador es un síntoma de la fractura en América Latina. Mientras países como Ecuador y Argentina se alinean con posturas de presión internacional, otros como México, Brasil y Colombia se mantienen al margen de acciones directas de intervención.

El mensaje de la Asamblea ecuatoriana es claro: consideran que en Venezuela existe una dictadura y que la diplomacia tradicional ha fallado, por lo que urgen a los organismos mundiales a tomar medidas más contundentes antes de que la situación escale a un conflicto mayor en la región.