Édgar Valdez, “La Barbie”, de nuevo en sistema de prisiones en EU

Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, aparece de nuevo en los registros del sistema de prisiones en EU, luego de que el pasado 28 de noviembre se reportó que ya no estaba bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés), donde aparecía la leyenda: “Not in BOP custody” (no está bajo custodia BOP).

Hoy al consultar el sistema, se observa que Valdez Villarreal se encuentra en la USP Coleman 2, una penitenciaria de alta seguridad en Florida.

También se puede ver la fecha de su liberación programada para el 7 de julio de 2056.

Se declaró culpable de delitos de narcotráfico en 2016

El 30 de agosto de 2010, Édgar Valdez, “La Barbie” fue detenido por la entonces Policía Federal en una casa cerca de La Marquesa, en el Estado de México. Además de enfrentar acusaciones por narcotráfico y homicidio en México, era requerido por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar tres cargos por los que se declaró culpable en enero de 2016: conspiración para traficar cocaína, conspiración para importar cocaína y lavado de dinero.

Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” es ciudadano estadounidense nacido en Laredo, Texas, por lo que de haber sido liberado no podría ser extraditado a México.