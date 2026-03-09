Tragedia en Naucalpan: Camión derriba muro y vuelca sobre un andador peatonal (VIDEO)

Durante la mañana de este lunes, un grave accidente movilizó a los cuerpos de emergencia en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex). Alrededor de las 08:30 horas, un camión de carga que circulaba por la calle 20 de Noviembre, en la colonia San Mateo Nopala, perdió el control tras una presunta falla en el sistema de frenado, lo que derivó en una volcadura de alto impacto.

El vehículo pesado terminó volcado luego de caer en picada varios metros sobre un andador peatonal, impactándose de manera violenta contra el muro de un inmueble particular y llevándose de por medio árboles y jardíneras.

En su trayecto, la unidad alcanzó a golpear a al menos una persona que se encontraba en la zona; de manera preliminar, las autoridades en el sitio reportan al menos dos personas lesionadas con heridas de consideración, entre ellas el conductor, quien fue apoyado por vecinos para liberarlo.

De manera extraoficial se ha reportado la muerte de una mujer por este accidente; sin embargo, se espera el reporte oficial de las autoridades municipales de Naucalpan.

🚨 Alrededor de las 8:30 de la mañana, un camión de carga pierde el control, vuelca y se impacta contra un muro en calle 20 de noviembre, San Mateo Nopala, #Naucalpa. Como información preliminar, reportan a 2 personas lesionadas. Equipos de emergencia y guardia municipal trabajan… pic.twitter.com/7fh59C06Uj — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 9, 2026

Accidente en Edomex: Camión pierde el control en calle empinada de Naucalpan

El camión de carga derribó una barda perimetral que marcaba el fin de la calle 20 de Noviembre; sin embargo, al tratarse de una pesada unidad proveniente de una via con un alto grado de inclinación, al perder el control no pudo evitar colapsar sobre el andador peatonal. Vecinos aseguran que no es la primera vez que este accidente pasa en la zona.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, quienes cercaron el sitio y comenzaron con las labores de rescare; de igual forma, paramédicos atendieron a los lesionados por este grave incidente.

Video del momento del accidente en San Mateo Nopala, Naucalpan:

A través de redes sociales empezó a circular el video del momento exacto en que el camión pasa a toda velocidad y se lleva el muro de concreto que marcaba el fin de la calle 20 de Noviembre. La unidad cayó sobre el andador peatonal y volcó sobre una vivienda.

#VolvioANacer 🏍️ Cámaras de seguridad grabaron el momento que camión pasa a alta velocidad a punto de impactar a motociclista en San Mateo Nopala en #Naucalpan. Previo a la volcadura en calle Calvario. pic.twitter.com/6pA0xX5BXf — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) March 9, 2026

*Información en desarrollo

