Arde vivienda en Huixquilucan: reportan fuerte incendio en Edomex hoy 11 de diciembre

Al poniente del Estado de México (Edoemx), un incendio registrado este jueves 11 de diciembre en una vivienda de la colonia Federal Burocrático, en Huixquilucan generó la movilización de bomberos y equipos de emergencia.

Las llamas se originaron en una zona cercana a las oficinas de la Secretaría de Pesca y de SEDUE, lo que facilitó que trabajadores alertaran a las autoridades al percibir el humo.

Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas y los equipos continúan trabajando para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extienda a predios colindantes.

Se reporta un incendio de casa en la Col. Federal Burocrático, cerca de las oficinas de la Secretaría de Pesca y SEDUE en #Huixquilucan.



Equipos de #Emergencia laborando en el lugar.



Evita la zona y tomar vías alternas. pic.twitter.com/5XZ3qo23zJ — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 11, 2025

*Información en desarrollo…