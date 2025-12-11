Arde vivienda en Huixquilucan: reportan fuerte incendio en Edomex hoy 11 de diciembre
Se reportó un incendio en una casa de la colonia Federal Burocrático en Huixquilucan, al poniente del Valle de México; bomberos trabajan en la zona.
Al poniente del Estado de México (Edoemx), un incendio registrado este jueves 11 de diciembre en una vivienda de la colonia Federal Burocrático, en Huixquilucan generó la movilización de bomberos y equipos de emergencia.
Las llamas se originaron en una zona cercana a las oficinas de la Secretaría de Pesca y de SEDUE, lo que facilitó que trabajadores alertaran a las autoridades al percibir el humo.
Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas y los equipos continúan trabajando para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extienda a predios colindantes.
🚨 ¡PRECAUCIÓN! ⚠️— C5 Estado de México (@C5Edomex) December 11, 2025
Se reporta un incendio de casa 🔥🏡 en la Col. Federal Burocrático, cerca de las oficinas 🏢de la Secretaría de Pesca y SEDUE en #Huixquilucan.
Equipos de #Emergencia 🚒 🚔 laborando en el lugar.
Evita la zona y tomar vías alternas. 🛣️ pic.twitter.com/5XZ3qo23zJ
*Información en desarrollo…