Ejecutan a hombre en plaza comercial en la zona más vigilada de Ciudad Juárez

La violencia volvió a irrumpir en las calles de Ciudad Juárez la tarde de este jueves, incluso en uno de los puntos considerados más resguardados de la frontera; tras un ataque armado, ejecutan a un hombre en el estacionamiento de una plaza comercial.

Asesinan a hombre en el estacionamiento de una plaza comercial

Minutos después de las dos de la tarde, una serie de disparos alarmó a clientes, trabajadores y visitantes de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Ejército Nacional, en plena zona dorada, reconocida como la zona más vigilada del municipio.

El ataque ocurrió bajo unas escaleras, prácticamente a unos metros del estacionamiento, donde un hombre fue ejecutado.

Su cuerpo quedó tendido mientras, a un costado, permanecía su camioneta, la cual de inmediato fue asegurada por autoridades y puesta bajo revisión como parte de las primeras diligencias de la Fiscalía de Chihuahua.

La Guardia Nacional y el Ejército llegaron a una #plaza resguardada inicialmente por la #policía municipal en #CiudadJuárez.



Clientes y trabajadores permanecieron dentro de los locales mientras se realizaba el operativo.



Con este crimen, ya suman 16 ejecuciones en lo que va de…

La reacción de las corporaciones fue inmediata. Elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron a la plaza y, como medida de seguridad, impidieron la salida de todas las personas que se encontraban en el interior de los comercios.

Decenas de clientes permanecieron dentro de los locales de la plaza mientras la zona era acordonada y se implementaba un operativo para intentar ubicar a los responsables del ataque.

El ambiente en la plaza se volvió tenso: negocios cerraron parcialmente sus cortinas, empleados se resguardaron y los pasillos quedaron prácticamente vacíos mientras los uniformados tomaban control del lugar de los hechos.

Aumenta la violencia en Ciudad Juárez

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que enfrenta Ciudad Juárez. T an solo en los primeros días de diciembre, con este caso, ya son 16 las personas ejecutadas, reflejando un inicio de mes marcado por ataques directos y operativos constantes en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades continúan revisando la escena, así como el vehículo de la víctima, mientras el despliegue de seguridad sigue activo en la zona.