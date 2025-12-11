Cae mujer tras incendio en bar La Coss en Puebla: murieron bailarinas y meseros

Luego del incendio contra el bar La Coss en Puebla , ocurrido la madrugada del 18 de noviembre pasado, este jueves se informó de la detención de una mujer probablemente implicada en los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este jueves que tras un operativo fue aprehendida Isabel "N" como presunta partícipe en los hechos ocurridos en el establecimiento ubicado en la colonia Popular Coatepec.

¿Qué pasó en el bar "La Coss" en Puebla? Meseros y bailarinas murieron

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 horas, cuando sujetos armados arribaron a bordo de una motocicleta y, según testigos, portaban garrafas con gasolina.

Los sujetos habrían incendiado una camioneta blanca y parte del bar antes de disparar para intimidar a los empleados.

Entre las personas que murieron había tres bailarinas y dos meseros, quienes quedaron atrapados al intentar resguardarse dentro del bar,

Bomberos y personal de Protección Civil municipal llegaron a la zona para sofocar las llamas del vehículo y del inmueble.

Las personas rescatadas presentaban signos de intoxicación, por lo que fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Hoy la Fiscalía de Puebla informó que el incendio derivó en la muerte de siete personas y cinco más resultaron lesionadas.

Se registró un ataqu3 directo en un centro nocturno ubicado en la Avenida Nacional que dejó varias víctim4s. En la zona también fue incendiado un vehículo. pic.twitter.com/XCMDHTeixX — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 18, 2025

Esto se sabe de la captura de mujer tras incendio en bar en Puebla

Isabel "N" es investigada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Labores de inteligencia y coordinación operativa permitieron ubicarla y detenerla en inmediaciones de Plaza Ventura, en la zona de Vía Atlixcáyotl, en San Bernardino Tlaxcalancingo.

La mujer quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que definirá su situación jurídica.

"Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se logró la captura de Isabel N., quien cuenta con orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa", informó la Fiscalía de Puebla hoy en un comunicado .