Egipto desenterró talleres de momificación de humanos y animales, así como dos tumbas en el antiguo cementerio de Saqqara, dijeron funcionarios el sábado (27 de mayo), marcando el último de una serie de descubrimientos que el país espera que puedan ayudar a revivir su vital industria turística.

Mostafa Waziri, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dijo a los periodistas que los dos grandes "talleres de momificación" se remontan a la dinastía 30 (380-343 a. C.) y la época ptolemaica (305-30 a. C.).

El descubrimiento se realizó después de una excavación de un año cerca del santuario de la diosa Bastet, que alberga las catacumbas de gatos momificados en Saqqara, a unos 30 kilómetros (18,6 millas) al sur de El Cairo.

Fue el mismo lugar donde se descubrieron cientos de estatuas y animales momificados en 2019.

Ambos talleres de momificación presentaban lechos de piedra, vasijas de barro, vasijas rituales, sal de natrón, que es uno de los principales ingredientes para la momificación, y sábanas, entre otros instrumentos de momificación.

Mostafa Aaziri / Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto:

“Aquí encontramos una de las tumbas más hermosas. Lo llamamos Ne Hesut Ba, que data del Reino Antiguo, la quinta dinastía, 4 mil 400 años. Obtuvo muchos títulos diferentes, títulos para la vida diaria y títulos para la vida después de la muerte, o lo que ustedes llaman títulos religiosos”.

"Dentro de las tumbas, encontramos todas las escenas de la vida cotidiana, como la cosecha, el cultivo, bandas e instrumentos musicales, el tipo que toca la flauta y cosas por el estilo. De todos modos, es una tumba muy importante. Este tipo solía trabajar como sumo sacerdote de la Diosa Maat, también sacerdote del Dios Horus y era el supervisor de la excavación de canales para irrigación. Obtuvo el título de jefe de los escritores. Durante nuestras excavaciones, encontramos otra tumba allí arriba, perteneciente a Men Kheber Ra, que data del Reino Nuevo, la XVIII Dinastía, estamos hablando de 3.400 años. Dentro de la tumba, encontramos la estatua más hermosa de allí y él solía decir que yo trabajaba para la época del rey Thutmosis III y Thutmosis IV”., aseguró el Jefe del Supremo Consejo de Antigüedades en Egipto.

Egyptian antiquities authorities unveiled ancient workshops and tombs they say were discovered recently at a Pharaonic necropolis just outside the capital Cairo. https://t.co/YHRluYT1T2 — ABC News (@ABC) May 27, 2023

Tumbas encontradas en Egipto, datan de hace más de 4 mil años

Las excavaciones de Saqqara también condujeron al descubrimiento de dos pequeñas tumbas cercanas de 4400 y 3400 años de antigüedad, pertenecientes a dos sacerdotes, Ne Hesut Ba de la quinta dinastía del Reino Antiguo y Men Kheber de la dinastía XVIII del reino tardío, respectivamente.

Se encontraron inscripciones de cultivo, caza y otras actividades diarias en las paredes de la tumba de Ne Hesut Ba, mientras que en la tumba de Men Kheber se grabaron "escenas que muestran al difunto en diferentes posiciones", dijeron las autoridades.

Egipto ha llevado a cabo extensas operaciones de excavación en Saqqara y otros lugares antiguos en los últimos años, lo que resultó en una serie de descubrimientos de alto perfil.