Eiza González, la mujer más taquillera de Hollywood

Eiza González compartió que está dentro del selecto grupo de las cinco estrellas más taquilleras de Hollywood, además de que es la mujer mejor posicionada en el listado.

Según datos del portal especializado The Numbers, la mexicana es la quinta estrella más taquillera de Hollywood en la actualidad, tomando en cuenta los roles protagónicos que ha obtenido en 2021 y los dos años previos.

La actriz figura solo detrás de Samuel L. Jackson, líder del listado, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

“Esto va pa’ mis mexicanos y latinos. Porque merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”, fue el mensaje que Eiza González escribió en sus redes sociales.

Además, en su cuenta de Instagram, Eiza González compartió un mensaje más largo, en el que explicó los comentarios racistas que recibió al principio de su carrera en Hollywood.

“Aún recuerdo como me sentía cuando escuchaba una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo que me han atado) nunca triunfaría y que había gente que ni siquiera me daría una oportunidad.

“Simplemente seguí adelante. Me sentía terrible pero seguí adelante creyendo en mí cuando nadie más lo hacía”, añadió la estrella de cintas como “Baby Driver” y “Godzilla vs. Kong” de Hollywood.

Eiza González es la actriz más taquillera

De acuerdo con el listado publicado por The Numbers, Eiza González es la actirz más taquillera de la actualidad, aunque no precisa las cifras alcanzadas por la estrella.

La actriz es la primera mujer del listado, superando a figuras como Margot Robbie, quien ha participado en cintas como “One Upon a Time... In Hollywood” y “Birds of Prey”, quien ocupa el sexto puesto, detrás de la mexicana.

Otras mujeres que también figuran en el top 10 son Brie Larson, Karen Gillan (ambas con papeles estelares en el Universo Cinematográfico de Marvel) y Lupita Nyong’o, quien participó en la más reciente trilogía de la saga “Star Wars”.

En este listado fueron consideradas únicamente 100 de las grandes estrellas de la industria cinematográfica, en donde también aparecen Robert Downey Jr, Chris Evans, Dwayne Johnson, Daisy Ridley, Michael peña y Jason Statham.

“Lloré poquito”, concluyó Eiza González en otro mensaje.

