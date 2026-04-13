Ejecutan en ataque armado a exalcalde Francisco Gijón Vásquez en Oaxaca

Este domingo fue asesinado Francisco Fidel Gijón Vásquez, exalcalde de San Miguel del Puerto, municipio de la costa de Oaxaca. El ataque, ocurrido a plena luz del día y frente a decenas de testigos, subraya la crisis de inseguridad que enfrentan quienes han ostentado el poder municipal en la entidad.

El ataque: Un atentado directo

Los hechos se registraron la tarde del domingo 12 de abril en el centro de la cabecera municipal. Gijón Vásquez se encontraba participando en una convivencia social en calidad de padrino cuando el festejo fue interrumpido por la violencia.

De acuerdo con los reportes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), varios sujetos armados irrumpieron en el sitio y, sin mediar palabra, se dirigieron directamente hacia el exfuncionario. Tras detonar sus armas en repetidas ocasiones, los agresores huyeron con rumbo desconocido, aprovechando la confusión de los asistentes que intentaron, sin éxito, auxiliar a la víctima.

Lamento el artero asesinato de mi amigo Francisco Gijón Vásquez Ex Presidente Municipal de San Miguel del Puerto en la costa de Oaxaca. Esperemos que pronto se esclarezcan los motivos y se encuentren a los responsables. — Héctor Pablo (@hectorpablo_) April 13, 2026

¿Quién era Francisco Gijón?

Nacido en septiembre de 1973, Gijón Vásquez era una figura clave en la política interna de San Miguel del Puerto. De formación técnica en mecánica automotriz, logró encabezar la administración municipal en dos periodos distintos (2005-2007 y 2014-2016), ambos bajo el sistema de Sistemas Normativos Internos (Usos y Costumbres), lo que refleja el arraigo y liderazgo que mantenía en su comunidad.

Oaxaca: Un estado peligroso para los alcaldes

El asesinato de Gijón no es un hecho aislado, sino que se inserta en una ola de violencia sistemática contra autoridades locales en Oaxaca. Tan solo en los últimos dos años, la entidad ha sido escenario de múltiples ejecuciones de este perfil:

Junio 2025: Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas) fue asesinada dentro del ayuntamiento.

Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas) fue asesinada dentro del ayuntamiento. Mayo 2025: Mario Hernández García (Santiago Amoltepec) fue víctima de un homicidio similar.

Mario Hernández García (Santiago Amoltepec) fue víctima de un homicidio similar. Octubre 2024: Francisco Román Ruiz (Candelaria Loxicha) fue atacado dentro de su hogar.

Francisco Román Ruiz (Candelaria Loxicha) fue atacado dentro de su hogar. Marzo 2024: Joaquín Martínez López (Chahuites) fue ejecutado en otro evento violento.

No hay detenidos

Hasta la tarde de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha emitido un informe oficial sobre el móvil del crimen ni se ha reportado la detención de ningún sospechoso. La zona permanece bajo vigilancia de la policía estatal y fuerzas federales, mientras los peritos continúan recolectando indicios balísticos en el lugar de la celebración.