El 24 está muy lejos, hoy hay que cumplir con mi encomienda: Ebrard

Ciudad de México. Luego de ser cuestionado sobre si sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2024 se verían afectadas por el dictamen preelimiar sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo que las elecciones de 2024 todavía están muy lejos, añadió que por el momento se concentra en cumplir con sus labores al frente de la cancillería.

“No me anima, no lo es lo que guía mis tareas, siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso ves lo que explica mis acciones pero lo que ustedes ven y lo acabamos de ver ahorita, lo que yo trato de ser y he sido es ser un servidor público eficaz y eficiente y esa es mi tarea y el 24 está muy lejos y hoy hay que cumplir con mi encomienda” apuntó el canciller.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que esperará el dictamen final sobre el incidente en la línea 12 del metro, recalcó que ayer solo se presentó la primera fase de la investigación.