“El Ángel del río” arriesga su vida para rescatar migrantes de la corriente del río Bravo

José Luis Delgado, conocido como “el Ángel del río”, dedica su tiempo libre para rescatar a los migrantes que corren el riesgo de ahogarse en el Río Bravo, incluso, es capaz de arriesgar su vida para salvar a alguien más.

El hombre reside en la ciudad fronteriza de Piedras Negras Coahuila, México, y ha salvado a decenas de personas que llegan hasta allá con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y vivir el llamado sueño americano.

“Yo he salvado muchas vidas. Para ellos soy un ángel, porque los he sacado debajo de la corriente ya cuando estaban morados de los ojos y todo. Les doy respiración de boca a boca y proseguimos a los primeros auxilios".

|CNN

“El Ángel del río” va entre tres y cuatro veces a la semana al puente internacional que divide a Piedras Negras de Eagles Pass, Texas, Estados Unidos, una de las zonas más concurridas por los migrantes.

“A veces vengo en las mañanas o en las tardes para ayudar a la gente para que no se vaya a ahogar”, dijo para CNN.

Sin ningún tipo de equipo más que su ropa, “el Ángel del río” se lanza al agua cuando ve que algún migrante es arrastrado por la corriente del Río Bravo. Lo rescata sin cobrar un solo peso, solo con la intención de ayudarlos.

José Luis Delgado comenzó con esta labor desde hace tres años, desde entonces ha salvado a 80 personas de morir ahogadas en el Río Bravo, incluidos algunos niños que viajaban solos o con sus padres.

"Hace dos años pa tras que comenzaron las caravanas que estaba el río crecido, yo miraba como los correteaba el gobierno y se metían al agua, pos se me hizo fácil ayudarles a la gente y pues he rescatado a muchas familias".

¿Cuántos migrantes mueren en el Río Bravo al intentar cruzar a Estados Unidos?

La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo en Estados Unidos (CBP, por sus siglas en Inglés) informó que de octubre de 2021 a julio de 2022, encontraron los cuerpos de más de 200 migrantes, quienes murieron ahogados en el Río Bravo.

Con información de CNN