Muere niña migrante de 8 años bajo custodia en Estados Unidos

Una niña migrante de ocho años de edad murió mientras se encontraba bajo custodia en un centro de migración en Harlingen, Texas, Estados Unidos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La agencia estadounidense detalló que la menor se encontraba bajo custodia de la CBP junto a su familia, cuando se presentó una emergencia médica, por lo que fue atendida por médicos en el lugar y posteriormente llevada a un hospital.

“Se llamó a los servicios médicos de emergencia de la estación y la transportaron al hospital local donde fue declarada muerta”, explicó la Oficina de Aduanas mediante un comunicado.

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Las autoridades de Texas informaron que ya se están investigando a detalle las causas de la muerte de la niña migrante de ocho años de edad.

Adolescente migrante muere bajos custodia en Estados Unidos

Este es el segundo caso de un migrante menor de edad que muere bajo custodia de la CBP en Estados Unidos, desde que concluyó el Título 42, el cual permitía la expulsión inmediata de las personas indocumentadas.

El pasado 12 de mayo, un día después del final del Título 42, el Departamento de Salud y Servicios (HHS) estadounidense informó sobre la muerte de un niño migrante de origen hondureño en un albergue de Florida.

El menor fue identificado como Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, de 17 años de edad, quien viajaba solo. Fue hallado inconsciente en un albergue ubicado en Safety Harbor, Florida.

En respuesta, el gobierno de Honduras compartió un mensaje en el que lamentó la muerte del niño migrante en Estados Unidos y solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho y de existir alguna responsabilidad se aplique todo el peso de la ley.

