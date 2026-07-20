¿Conoces el artículo 67? Esta ley puede hacer que pierdas tu licencia de conducir en la CDMX

Para muchos automovilistas en la CDMX , una infracción de tránsito suele asociarse únicamente con una multa económica; sin embargo, la normativa capitalina contempla sanciones más severas que pueden ir desde la suspensión temporal hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducir.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece una serie de escenarios en los que las autoridades pueden retirar el derecho a manejar, especialmente cuando existen conductas graves, reincidencia o riesgos para otros usuarios de la vía.

Uno de los puntos clave se encuentra en el artículo 67 de la Ley de Movilidad de la CDMX, donde se establecen las causas por las que una persona podría perder de manera definitiva su licencia.

Artículo 67 de la Ley de Movilidad CDMX: las razones por las que pueden cancelarte la licencia de conducir

La cancelación definitiva de la licencia de conducir no ocurre por cualquier infracción ni por acumular multas pendientes. La legislación contempla casos específicos relacionados con conductas consideradas de alto riesgo.

Entre las causas señaladas por la norma se encuentra que un conductor reciba una segunda sanción en un mismo año por manejar bajo los efectos del alcohol o narcóticos, así como una tercera sanción por la misma causa dentro de un periodo de tres años.

Además, la autoridad puede determinar la cancelación cuando una persona conduce bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, debido al riesgo que representa para la seguridad vial.

@aztecanoticias Aprueban la licencia permanente en la #CDMX El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 41 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, que los capitalinos y habitantes de la zona conurbada puedan obtener la licencia de conducir permanente. Para quienes deseen tramitarla deberán aprobar un examen teórico y los que ya cuenten con el documento, unicamente tendrán que renovar a tener la licencia permanente, misma que tendrá un costo de mil 500 pesos. Laura Casillas nos cuenta en #AztecaNoticias. #Noticias #Información #LoUltimo #UltimasNoticias #LicenciaPermanente #CiudadDeMéxico #Conducción #Autos #Importante #Viral #FIA #ParaTi ♬ sonido original - Azteca Noticias

¿Por qué pueden quitarte definitivamente la licencia en CDMX? Estos son los casos

La Ley de Movilidad también contempla la cancelación definitiva cuando se presentan otros supuestos, entre ellos:



Cuando el conductor haya recibido dos sanciones de suspensión de licencia.

Si durante el trámite para obtener el permiso se detecta que presentó información o documentos falsos.

Cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determina que un hecho de tránsito constituye un delito.

Estos escenarios pueden llevar a que una persona pierda de manera permanente la posibilidad de contar con una licencia vigente para conducir en la Ciudad de México.

Suspensión de licencia en CDMX: cuándo pueden quitarte el permiso hasta por 3 años

Aunque el artículo 67 establece los casos de cancelación definitiva, la Ley de Movilidad también contempla la suspensión temporal de la licencia, regulada en el artículo 68.

Esta medida puede aplicarse por un periodo de seis meses hasta tres años, dependiendo de la falta cometida y las circunstancias del caso.

Entre las causas para suspender la licencia se encuentra acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos durante un año, así como provocar daños a terceros o a sus bienes y no realizar la reparación correspondiente.

También puede aplicarse esta sanción a quienes sean detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol. En la primera infracción por esta causa, la suspensión puede ser de un año y además se contempla la obligación de cumplir con un tratamiento contra las adicciones.

En caso de reincidir nuevamente por conducir bajo los efectos del alcohol después de más de un año, la suspensión puede aumentar hasta tres años.

Sistema de puntos CDMX: así también puedes perder la licencia de conducir

Además de las sanciones directas establecidas en la Ley de Movilidad, los automovilistas deben considerar el sistema de puntos de penalización contemplado en el artículo 66 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Este mecanismo asigna puntos por cada infracción cometida. Cuando un conductor acumula 12 puntos de penalización, puede proceder la cancelación de la licencia.

Los puntos se asignan conforme a las sanciones registradas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y están relacionados con las conductas cometidas al volante. En caso de que una boleta sea anulada, los puntos correspondientes también pueden retirarse.

Es importante señalar que este sistema funciona de manera independiente al pago de las multas: cubrir una sanción económica no elimina automáticamente los puntos acumulados.