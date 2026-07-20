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¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el reporte en vivo de este lunes 20 de julio

¿Se te hizo tarde? Revisa en Azteca Noticias cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este lunes y evita retrasos al trasladarte en la capital.

Estación del Metro CDMX el 20 de julio de 2026
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @e_serafin87.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 20 de julio de 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el reporte en vivo de este lunes 20 de julio

Retrasos en Línea A

La Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, tiene un tren detenido en la estación Acatitla en dirección a Pantitlán, aseguran usuarios.

Hay afluencia moderada en 7 líneas.

Hay afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 9, 12 y A.

Problemas en Línea B

Usuarios reportan retrasos y andenes llenos en la Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista). El STC informó que realizaron una revisión en vías y ya trabajan en agilizar el avance de trenes.

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