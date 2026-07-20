¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el reporte en vivo de este lunes 20 de julio
¿Se te hizo tarde? Revisa en Azteca Noticias cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este lunes y evita retrasos al trasladarte en la capital.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 20 de julio de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Sigue aquí el reporte en vivo de este lunes 20 de julio
Retrasos en Línea A
La Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, tiene un tren detenido en la estación Acatitla en dirección a Pantitlán, aseguran usuarios.
Que problema presenta la #LineaA???— Luis Serna (@SernaSernah) July 20, 2026
10 minutos detenidos en #acatitla en dirección pantitlan@MetroCDMX
Hay afluencia moderada en 7 líneas.
Hay afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 9, 12 y A.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/8qcFcpJDxx
Problemas en Línea B
Usuarios reportan retrasos y andenes llenos en la Línea B (Ciudad Azteca-Buenavista). El STC informó que realizaron una revisión en vías y ya trabajan en agilizar el avance de trenes.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026