Cae Janero Van “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos, en Sinaloa

En una acción coordinada en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, fuerzas de seguridad federales detuvieron a Janero Van “N”, un ciudadano de nacionalidad estadounidense identificado como presunto integrante estratégico de la delincuencia organizada. La captura del sospechoso se concretó en el marco del despliegue de operativos de vigilancia e inspección que realizan de forma permanente las instituciones de seguridad pública en la entidad.

Autoridades federales y la DEA coordinan captura de Janero Van “N”

La detención del ciudadano estadounidense involucró una estructura interinstitucional de gran alcance. En el despliegue operativo terrestre y marítimo en Mazatlán participó de forma conjunta el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos operativos de la Secretaría de Marina (Semar). Debido al estatus extranjero del detenido, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) intervino de inmediato para los trámites correspondientes a su situación en el país, todo ello respaldado por un intercambio constante de información y análisis de datos realizado de manera directa con la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense.

La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ.

El individuo es… pic.twitter.com/j1ppgftT5P — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Vínculos con la facción de "Los Chapitos" y requerimiento judicial en Michigan

El perfil criminal de Janero Van “N” reviste una gravedad particular para los sistemas de justicia de ambos lados de la frontera. El imputado es requerido por las autoridades judiciales de los Estados Unidos para enfrentar procesos penales pendientes en el estado de Michigan, donde las acusaciones vigentes en su contra contemplan el delito de tráfico de estupefacientes a gran escala. Asimismo, los reportes de inteligencia criminal vinculan directamente las operaciones de Janero Van “N” con la estructura del Cártel de Sinaloa, operando específicamente para la facción delictiva conocida como "Los Chapitos". Tras su aseguramiento, se dio inicio a los protocolos logísticos institucionales para poner al detenido a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica y dar seguimiento a los trámites de extradición solicitados por el gobierno estadounidense.