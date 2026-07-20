Dictan cadena perpetua a ‘El Mayo’ Zambada; este será el destino final del fundador del Cártel de Sinaloa

Se queda tras las rejas. Este 20 de julio 2026, la Corte de Brooklyn dictó cadena perpetua para Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los narcotraficantes más peligrosos y poderosos en México, tras casi un año de declararse culpable.

Tras escuchar la sentencia, el cofundador del Cártel de Sinaloa pidió que cese la violencia en México y en cualquier otra parte del mundo.

"'El Mayo' Zambada pidió disculpas la sentencia (...) Es imposible pedir perdón por los crímenes cometidos", aseguró uno de los fiscales de Estados Unidos durante la conferencia de prensa posterior a la sentencia del narcotraficante.

Zambada se declaró culpable ante el juez federal, Brian M. Cogan el pasado 25 de agosto del 2025, quien le aseguró que todos los cargos por los que el narcotraficante se responsabilizaba era una inminente cadena perpetua.

#ÚLTIMAHORA | El juez Brian Cogan condenó a Ismael "El Mayo" Zambada a cadena perpetua y le impuso una multa de 15 mil millones de dólares.



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¿A qué cárcel irá 'El Mayo' Zambada, el narcotraficante más peligroso de México?

Por su parte, la defensa pidió consideración para que 'El Mayo' pueda ser trasladado a una cárcel que cuente con los servicios médicos necesarios para mantenerlo con buena salud.

En una petición de 12 páginas de largo, los abogados del narcotraficante agregaron una lista de lugares a los que podría llegar "El Mayo", que serían buenas opciones para alguien de su edad y con sus problemas de enfermedad. Estos lugares son:



FMC Butne r: El Centro Médico Federal de Butne r está ubicado en Carolina del Norte , y es para personas masculinas que sufren de necesidades específicas de salud.

r: El r está ubicado en , y es para personas masculinas que sufren de necesidades específicas de salud. FMC Rochester: Esta prisión federal del país norteamoericano se ubica en Minnesota y también es para hombres; la única diferencia es que esta, además de estar hecha para necesidades en salud, también está especializada en salud mental a largo plazo.

Esta prisión federal del país norteamoericano se ubica en y también es para hombres; la única diferencia es que esta, además de estar hecha para necesidades en salud, también está especializada en salud mental a largo plazo. MCFP Springfield: Otra de las opciones que dieron los abogados fue el Centro Médico para Prisioneros Federales de Misuri, el cual también atiende la salud mental, enfermedades y hasta la salud dental.

¿Quién es 'El Mayo' Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos de México?

Ismael 'El Mayo' Zambada es un narcotraficante mexicano, cofundador y líder histórico del Cártel Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y el mundo.

A diferencia de otros capos, Zambada se caracterizó por siempre mantener un perfil bajo, pues nunca había sido arrestado hasta a mediados del 2024 en Estados Unidos.

Su carrera criminal comenzó en los años 70, trabajando para el Cártel de Guadalajara, bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.