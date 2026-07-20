¿Qué calles están cerradas en CDMX este lunes? Estas son las marchas y bloqueos HOY 20 de julio 2026
Estas son las calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas, bloqueos y otras protestas para el inicio de la semana; rutas alternativas.
¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 20 de julio 2026.
Calles cerradas y afectadas por marchas en CDMX HOY 20 de julio 2026
Bloqueo en Autopista-Puebla
Manifestantes provocan el bloqueo en la autopista México-Puebla en ambos sentidos a la altura de Eje 10 Sur; estas son las alternativas viales: Carretera Federal México- Puebla.
09:26 #PrecauciónVial | Bloqueo en la Autopista México - Puebla en ambos sentidos a la altura de Eje 10 Sur, por manifestantes. #AlternativaVial Carretera Federal México- Puebla. pic.twitter.com/HLzpa1kH4D— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 20, 2026
Servicios de emergencia se movilizan a Río San Joaquín
En las primeras horas de este lunes, se registró que los servicios de emergencia se movilizan hacía Río San Joaquín a la altura de la Calzada Legaría, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Av. Río San Joaquín al Oriente a la altura de Calzada Legaría, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Anillo Periférico. pic.twitter.com/C0NiLBPeJi— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 20, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/lckZqvswJn— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 20, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 20, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 20 de julio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/WZfjirKeHw