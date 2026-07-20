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¿Qué calles están cerradas en CDMX este lunes? Estas son las marchas y bloqueos HOY 20 de julio 2026

Estas son las calles cerradas y vialidades afectadas por las marchas, bloqueos y otras protestas para el inicio de la semana; rutas alternativas.

Marchas en CDMX HOY 20 de julio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas para este lunes
Calles cerradas por las marchas en CDMX este lunes|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Checa el tráfico antes de salir de casa! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 20 de julio 2026.

Calles cerradas y afectadas por marchas en CDMX HOY 20 de julio 2026

Bloqueo en Autopista-Puebla

Manifestantes provocan el bloqueo en la autopista México-Puebla en ambos sentidos a la altura de Eje 10 Sur; estas son las alternativas viales: Carretera Federal México- Puebla.

Servicios de emergencia se movilizan a Río San Joaquín

En las primeras horas de este lunes, se registró que los servicios de emergencia se movilizan hacía Río San Joaquín a la altura de la Calzada Legaría, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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