Vandalizan Refugio Franciscano de animales en la México-Toluca, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un lamentable acto de vandalismo sacudió a un conocido albergue de animales en el poniente de la ciudad, provocando destrozos materiales en medio de un litigio legal. Por otro lado, la pasión deportiva vivió su último capítulo con festejos internacionales en el corazón de la capital que movilizaron a las corporaciones policiales avanzada la noche.

Denuncian acto de vandalismo y destrozos en el Refugio Franciscano

Una alarmante situación afectó las instalaciones de la Fundación Refugio Franciscano, ubicadas sobre la carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. Encargados del albergue denunciaron un presunto acto de vandalismo perpetrado durante la madrugada, en un predio que actualmente se encuentra bajo un litigio legal.

De acuerdo con los reportes, un grupo de personas desconocidas aprovechó la oscuridad para ingresar por la parte trasera del inmueble. Una vez adentro, los sujetos provocaron diversos destrozos en las áreas destinadas al resguardo de perros y gatos, rompiendo jaulas, dañando techos y destruyendo objetos esenciales para el cuidado de los animales. El personal del refugio solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero a la llegada de los uniformados, los agresores ya habían escapado.

Vandalizan refugio de perros y gatos en Cuajimalpa.



Un grupo de personas causó destrozos en las instalaciones del Refugio Franciscano durante la madrugada.



Los responsables huyeron antes de la llegada de la policía y ya se investigan los hechos.



El reporte de @oscar_mendoza31… pic.twitter.com/BNsqU9NkYX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

En el sitio se localizaron herramientas presuntamente utilizadas para la destrucción de las estructuras. Los integrantes de la fundación manifestaron su profunda preocupación por la integridad de los animales y exigieron una investigación formal a las autoridades, además de solicitar un reforzamiento de la vigilancia en el inmueble mientras se resuelve el proceso legal de la propiedad.

Aficinados de España celebran en el Ángel de la Independencia ante victoria frente Argentina

La algarabía por la gran final de la Copa del Mundo se extendió hasta altas horas de la madrugada en el Paseo de la Reforma. Cientos de fanáticos de diversas nacionalidades se congregaron con camisetas, banderas y espuma en las inmediaciones del monumento para despedir la justa deportiva tras la coronación de España.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



¡La fiesta fue en el Ángel! La victoria de España desató una celebración en la CDMX, donde aficionados de distintas nacionalidades se reunieron entre banderas, cánticos y espuma para despedir la Copa del Mundo.@oscar_mendoza31 nos cuenta en… pic.twitter.com/rvXlPVgKQ5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

Debido a la gran cantidad de personas congregadas, elementos de la policía capitalina arribaron al sitio después de la 1:00 de la madrugada a bordo de patrullas. Los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo preventivo para dispersar e ir recorriendo a los asistentes de forma gradual, permitiendo así reabrir la circulación vial. Aunque la mayoría de los fanáticos se retiró de forma pacífica tras el paso de las unidades, algunos grupos de personas permanecieron sobre las banquetas durante el resto de la madrugada.