“La violencia debe acabar en México, se lleva vidas": Las palabras de ‘El Mayo’ Zambada antes de ser sentenciado a cadena perpetua en EU

Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, fue sentenciado a cadena perpetua, en una Corte de Brooklyn, en Estados Unidos; sin embargo, antes de recibir su condena el capo leyó un mensaje en el que reconoció el daño causado y lanzando un llamo a detener la violencia en México; estas fueron sus palabras.

Zambada se declaró culpable ante el juez federal, Brian Cogan el pasado 25 de agosto del 2025, quien le aseguró que todos los cargos que aceptaban, eran una inminente cadena perpetua.

"No quiero compasión": Las palabras exactas de Zambada ante el juez en Brooklyn

"Crecí creyendo que la violencia era normal". 'El Mayo' Zambada aprovechó una parte del tiempo de la Corte de Brooklyn para hacer una pequeña lectura, compartiendo un poco del contexto de su vida, así como para pedirle a las nuevas generaciones no elegir el mismo camino que él, pues solo destruía a las familias y aumentaba la muerte.

Estas fueron las palabras exactas del cofundador del Cártel Sinaloa durante su sentencia.

"Me permito estar ante usted porque he sabido que he causado el daño, me hago responsable (...) No me sometió a un juicio porque no niego la verdad, sé que lo que hice está mal, no hay justificación para lo que hice...

Acepto la sentencia y no quiero compasión, lo que quiero decir es que lo siento...

Crecí creyendo que la violencia era normal; sin embargo, la violencia debe acabar en México y en otros lugares, se lleva vidas, destruye familias y aumenta la muerte, nadie gana este tipo de guerras...

A las otras generaciones, escojan otro camino no hay nada en la violencia ni en el crimen...

No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo reflexionar los días que me quedan de vida sobre lo que hice y el daño que cause..."

El llamado de 'El Mayo' a frenar la violencia en México llega e un contexto crítico para el país, marcado por las violentas disputas entre grupos de narcotráfico.

Ismael “El Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.



Ante el juez Brian Cogan, reconoció el daño causado, aceptó su responsabilidad y pidió a las nuevas generaciones alejarse de la violencia y el crimen@jrisco con el reporte en @adnnoticiasmx… pic.twitter.com/XTE0ZmE8Ih — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

Ante las palabras de 'El Mayo', algunos fiscales estadounidenses aseguraron que era imposible pedir perdón por los crímenes cometidos en el pasado.

Atención médica en prisión: La petición de la defensa de 'El Mayo' aceptada por el juez

Una vez que el capo terminará su discurso, la defensa de Zambada solicitaron formalmente al juez Cogan que el narcotraficante recibiera la atención médica especializada dentro de una prisión en Estados Unidos, de acuerdo con los padecimientos de salud que presenta.

Ante las peticiones, el juez estadounidense se comprometió a emitir una recomendación directa al Buró Federal de Prisiones de Estados unidos para que dicha petición sea tomada en cuenta durante el cumplimiento de su condena.

#ÚLTIMAHORA | El juez Brian Cogan condenó a Ismael "El Mayo" Zambada a cadena perpetua y le impuso una multa de 15 mil millones de dólares.



Tras escuchar la sentencia, el cofundador del Cártel de Sinaloa pidió que cese la violencia en México y en cualquier otra parte del mundo.… pic.twitter.com/OE0Gtl8jDd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

¿A qué cárcel de EU podría ir 'El Mayo' Zambada?

En una petición de 12 páginas de largo, los abogados del narcotraficante agregaron una lista de lugares a los que podría llegar "El Mayo", que serían buenas opciones para alguien de su edad y con sus problemas de enfermedad. Estos lugares son:

