¿A qué prisión irá el “Mayo” Zambada? La estrategia detrás de sus peticiones para evitar el aislamiento extremo como el que vive “El Chapo” Guzmán

Ismael Mario Zambada García, "El Mayo", envió, mediante su abogado, una carta dirigida a la persona asignada para dictar su condena, el juez Brian Cogan, la cual tiene el propósito de pedir algunos puntos relacionados con su cercana sentencia.

¿Qué pidió "El Mayo" Zambada y cuál podría ser su destino?

#CrimenSinCastigo 🚨| Óscar Balderas (@oscarbalmen) analiza la situación jurídica de Ismael "El Mayo" Zambada, destacando la alta probabilidad de que obtenga beneficios carcelarios a cambio de cooperar con el gobierno estadunidense



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Qué pide "El Mayo" Zambada para aceptar la cadena perpetua

De acuerdo a lo dicho en los mismos papeles, el exmiembro del Cártel de Sinaloa está poniendo una "condición" para aceptar totalmente la cadena perpetua impuesta por las autoridades de Estados Unidos.

Según lo escrito, el excapo tendría diversos problemas de salud y su único deseo sería ir a un centro médico del Buró Federal de Prisiones (BOP), en el cual se le brinde atención médica permanente, pues el juez puede emitir una recomendación sobre dónde podría quedarse.

EL sistema de justicia de Estados Unidos adaptó algunas instalaciones dirigidas a internos con enfermedades especiales y personas que ya tienen una edad avanzada.

Lista de cárceles a las que puede llegar "El Mayo" Zambada

En la misma petición de 12 páginas de largo, los abogados agregan una lista de lugares a los que podría llegar "El Mayo", que serían buenas opciones para alguien de su edad y con sus problemas de enfermedad. Estos lugaress son:

1. FMC Butner: El Centro Médico Federal de Butner está ubicado en Carolina del Norte, y es para personas masculinas que sufren de necesidades específicas de salud.

2. FMC Rochester: Esta prisión federal del país norteamoericano se ubica en Minnesota y también es para hombres; la única diferencia es que esta, además de estar hecha para necesidades en salud, también está especializada en salud mental a largo plazo.

3. MCFP Springfield: Otra de las opciones que dieron los abogados fue el Centro Médico para Prisioneros Federales de Misuri, el cual también atiende la salud mental, enfermedades y hasta la salud dental.

Cuántos años de cárcel podría enfrentar "El Mayo" Zambada

Si "El Mayo" Zambada llega a ser condenado con cadena perpetua, los años que podría pasar en la cárcel son:

El exnarcotraficante tendría que pasar el resto de sus días encerrado en una cárcel, es decir, si se le dicta dicha condena a los 76 años que tiene ahora, pasará lo que le queda de vida encarcelado en los Estados Unidos como "El Chapo" Guzmán.

📣#Voces #JF

En una nueva carta, "El Mayo" Zambada aceptó su culpabilidad y la condena perpetua que se le impondría, para así, buscar poder cumplirla en una centro médico.🏥

⚠️@J_Fdz_Menendez nos comparte las versiones de #EEUU, de "El Mayo" y del gobierno, que sigue sin dar… pic.twitter.com/EqGfarHSkd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 7, 2026

Quiere evitar terminar como "El Chapo" Guzmán

Con las cartas que ha escrito, el exlíder del Cártel de Sinaloa, "Chapo", deja ver constantemente el sufrimiento que vive dentro de la cárcel ADX Florence por su aislamiento de todo el mundo, incluso de su propia familia, la cual no puede visitarlo.

Además de quejarse por no poder ver a sus seres queridos, sus reclamos incluyen el hecho de que las luces de su celda no se apagan, lo que complica el descanso.

Por ahora, el veredicto final para Zambada está programado para el día 20 de julio en la Corte de Nueva York.