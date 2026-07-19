¡Trágica pelea en Polanco! Riña por un lugar para dormir deja un muerto y un detenido

¡Tragedia en la CDMX! Dos hombres en situación de calle tuvieron una riña por ocupar un lugar para dormir en calles de Polanco Quinta Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX); el saldo fue una persona muerta en el lugar de los hechos y otra detenida.

En el lugar fueron aseguradas una navaja con manchas de sangres y al menos 50 dosis de aparente marihuana; el detenido aseguró ser extranjero.

Riña fatal en Polanco: Así detuvieron al presunto homicida; trató de darse a la fuga

Los hechos ocurrieron al cruce de la avenida Homero y la calle Galileo, en Polanco VI Sección, cuando elementos de la policía capitalina localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años tendido en plena vía pública y con algunas manchas de sangre; la zona fue acordonada.

Según las primeras indagatorias, la víctima había tenido una pelea con otro sujeto por ocupar un lugar para dormir; sin embargo, en el lugar de los hechos no había nadie. Se implementó un operativo de búsqueda para dar con el responsable.

Con ayuda de las cámaras de seguridad lograron dar con el responsable de la agresión, quien se encontraba manipulando algunas bolsitas con presunta marihuana.

Al tratar de acercarse, el sujeto trato de darse a la fuga; sin embargo, los oficiales lograron interceptarlo y revisar sus pertenencias.

"Al notar su presencia trató de emprender la huida, pero fue interceptado y le realizaron una revisión preventiva, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual le aseguraron 50 bolsitas de plástico que contenían un vegetal verde y seco con las características de la marihuana", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC de la Ciudad de México, detuvieron a una persona extranjera en posesión de una navaja y 50 dosis de aparente narcótico, posiblemente relacionada en una riña tras la cual un hombre perdió la vida, en calles de la alcaldía… pic.twitter.com/OvkfipAqEX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 19, 2026

Cae con arma blanca y presunta droga tras homicidio en Polanco

Tras la revisión se le aseguraron 50 bolsitas de marihuana, además de una navaja retráctil de aproximadamente 10 centímetro de largo con manchas hemáticas.

¿Qué pasará con el extranjero detenido tras el homicidio en Polanco?

El hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien afirmó ser ciudadano extranjero, fue llevado ante un agente del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Hasta el momento la identidad del extranjero no ha sido revelada por las autoridades correspondientes.