Dramático rescate en Iztacalco: Salvan a dos adultos de la tercera edad atrapados en incendio de la Agrícola Oriental

Sustazo en la CDMX. En la tarde de este 19 de julio 2026 se registró un incendio al interior de un inmueble ubicado en calles de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; las llamas fueron provocadas por unos tanques de gas LP.

Tanques de gas LP provocan fuerte incendio en Iztacalco; rescatan a dos ancianos

Los primeros informes indican que el incendio ocurrió cuando dos tanques de Gas LP, con capacidad de 20 kilogramos, se prendieron en llamas, alcanzando la ropa, una lavadora, un tinaco y otros objetos cercanos a la zona, lo que provocó que las llamas avanzarán rápidamente.

Elementos de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos para realizar los trabajos necesarios para apagar las intensas llamas.

Durante las labores fueron rescatadas dos personas de la tercera edad, que se encontraban al interior del inmueble, además de una persona lesionada que fue atendida en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el estado de salud de las personas afectadas; tampoco se sabe la identidad de las víctimas o si ya se les dio la noticia a algún familiar.

Informamos que en una vivienda se registró el incendio de dos cilindros de gas LP con capacidad para 20 kilogramos; el fuego alcanzó ropa, una lavadora, un tinaco y diversos objetos. Durante las labores fueron rescatadas dos personas que se encontraban al interior del inmueble.… pic.twitter.com/zi1OmRbXxy — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 19, 2026

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.