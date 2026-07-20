Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 20 de julio?

En Azteca Noticias mantenemos el radar encendido sobre la red federal. A través de este monitor en vivo, alimentado con los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te decimos exactamente dónde están los focos rojos, qué tramos registran cierres totales y cuáles son las condiciones de las vías principales del país en este momento.

