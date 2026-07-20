Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 20 de julio?
Que un bloqueo no detenga tu viaje. Sigue el minuto a minuto de Azteca Noticias con el estatus de las principales autopistas del país. Descubre qué tramos fluyen y cuáles son los focos rojos de hoy.
En Azteca Noticias mantenemos el radar encendido sobre la red federal. A través de este monitor en vivo, alimentado con los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te decimos exactamente dónde están los focos rojos, qué tramos registran cierres totales y cuáles son las condiciones de las vías principales del país en este momento.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 20 de julio: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Liberan la autopista México-Puebla
Fue liberada la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 con dirección a la Ciudad de México, luego de que un grupo de conductores del transporte público, bloquearon por más de dos horas la circulación. Dicen que llevan años pidiendo seguridad en el tramo que ellos circulan.
¡Toma precauciones en Puebla!
Tome precauciones en Puebla se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en el km 028+000, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del Mpio. de Santiago Miahuatlán, con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial.
Bloqueo en carretera Acapulco-Pinotepa Nacional
Bloquean la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional en Guerrero, a la altura del puente de Marquelia, para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ. Plácido Galindo fue detenido el viernes y vinculado por autoridades con grupos delictivos, señalamiento que su familia y la organización rechazan.
Cierre intermitente en carretera México-Puebla
En Estado de México se registra cierre intermitente de circulación, por presencia de personas, cerca del km 023+200, de la carretera México-Puebla, a la altura del Mpio. de Valle de Chalco Solidaridad, con dirección Cd. Méx. Atienda indicación vial.
Autopista La Tinaja - Isla
Autopista La Tinaja - Isla, del km 6 al 7, dirección Isla. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Autopista México-Tulancingo
La volcadura de un tráiler sobre la autopista México-Tulancingo, a la altura del Arco Norte, provoca afectación vial; se desconoce si hay lesionados.
Toma precauciones en Zacatecas
Continúa cierre parcial de circulación tras maniobras por accidente en el km. 071+300 de la carretera Ent. la Chicharrona-Cuencamé, con dirección a Gómez Palacio, Dur. Atienda indicación vial.
Toma precauciones en Guanajuato
Continúa el cierre parcial de la circulación tras el accidente cerca del km. 026+900 de la carretera Querétaro-León, a la altura de la localidad de Apaseo el Alto, Gto. Atienda indicación vial.
Autopista Estación Don - Navojoa
Autopista Estación Don - Navojoa, km 127, dirección Navojoa. Se restablece la circulación con reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).
Cierre de circulación en Autopista Agua Dulce - Cárdenas
Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 67, dirección Cárdenas. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones.