Detectan otros 9 mil mdp sin comprobar en el último año de AMLO; suman 65 mil en 2024

El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador dejó un agujero millonario en las finanzas públicas que sigue creciendo. En la tercera y última entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó nuevos montos pendientes de aclaración por más de 9 mil millones de pesos.

Con este último reporte, el saldo total de irregularidades y dinero "perdido" o no comprobado durante el último año de gestión del expresidente tabasqueño asciende a la escandalosa cifra de 65 mil millones de pesos.

El auditor se atrinchera para evitar dar explicaciones

La presentación del informe en la Cámara de Diputados estuvo marcada por la tensión y el hermetismo. David Colmenares Páramo, titular de la ASF, evitó a toda costa los cuestionamientos de la prensa sobre su gestión y sobre si buscará reelegirse en el cargo.

Lejos de la transparencia que exige su puesto, el auditor se atrincheró en una oficina del recinto legislativo, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y guaruras que impidieron cualquier acercamiento de los reporteros. Adentro, en su discurso ante la Comisión de Vigilancia, prefirió hablar de "logros" administrativos y capacitaciones, minimizando los montos observados.

¿Dónde quedó el dinero sin comprobar de AMLO?

Durante su intervención, Colmenares detalló que en esta tercera entrega se realizaron mil 566 auditorías. Los focos rojos de las irregularidades detectadas se concentran en:



Gasto Federalizado (Estados y Municipios): Aquí está el boquete más grande. Se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil millones de pesos. Municipios y Alcaldías: Representan el 59% del monto por aclarar. La principal anomalía es la falta de documentación que acredite en qué se gastaron los recursos federales. Gobiernos Estatales: Acumulan el 36% de las observaciones, principalmente en fondos de Salud y Aportaciones Federales. Gobierno Federal: Quedaron pendientes de aclarar más de 5 mil millones de pesos por parte de entes de la Administración Pública Federal, Poder Judicial y Órganos Autónomos.

En su mensaje, Colmenares intentó defender su labor asegurando que la fiscalización "no se trata de aplausos o declaraciones, sino de evidencias y rigor técnico". Presumió que en este paquete se logró recuperar 2 mil millones de pesos antes del cierre de las auditorías y destacó la "cooperación" con entes como la SEDENA.

Sin embargo, la cifra final de 2024 es lapidaria: 65 mil millones de pesos del erario siguen sin comprobarse, en un año electoral donde la fiscalización debió ser impecable. Mientras tanto, el auditor prefiere el silencio y el resguardo de sus escoltas antes que explicar dónde está ese dinero.

