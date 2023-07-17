Calor extremo cubre el planeta desde China hasta Estados Unidos

Asia, Europa y gran parte de Estados Unidos se cocinaron bajo un calor extremo el lunes, mientras las temperaturas globales se disparaban a máximos alarmantes.

Estados Unidos fue abrasado por un calor sin precedentes en el oeste y el sur, azotado por lluvias que provocaron inundaciones en el noreste y asfixiado por el humo de los incendios forestales en el medio oeste.

Una ola de calor estacionada sobre el oeste de Estados Unidos elevó el domingo la temperatura en el desierto californiano del Valle de la Muerte a 53 grados y mantuvo las máximas diarias en Phoenix en camino de superar los 43 grados centígrados en la semana, además de romper una racha anterior de 18 días consecutivos sobre esa cota, según los meteorólogos.

Asimismo, casi una cuarta parte de la población de Estados Unidos estaba bajo aviso de calor extremo, en parte debido a una cúpula de calor que se ha asentado sobre los estados del oeste.

Calor en China

En Sanbao, una remota localidad del árido noroeste de China, se registró un récord nacional de 52.2 grados centígrados.

Las persistencias altas temperaturas en China amenazan las redes eléctricas y los cultivos, y hacen temer que se repita la sequía del año pasado, la más grave de los últimos 60 años.

Calor en Europa

En Europa, los incendios forestales causaron estragos antes de la segunda ola de calor en dos semanas, que iba a elevar las temperaturas hasta los 48 grados.

El Ministerio de Sanidad italiano emitió el lunes alertas meteorológicas rojas que indican una posible amenaza para la salud de cualquier persona expuesta al calor.

In many parts of the world, today is predicted to be the hottest day on record. And these records have already been broken a few times this year. Heatwaves put our health and lives at risk.



The #ClimateCrisis is not a warning. It’s happening. I urge world leaders to ACT now. pic.twitter.com/REyXrwWT2Q — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 17, 2023

La agencia de salud pública de Francia dijo que el actual clima cálido probablemente hospitalizaría o mataría a "muchas" personas, como lo han hecho las olas de calor casi todos los veranos desde 2015.

Los científicos afirman que el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales está cada vez más lejos.

La Organización Meteorológica Mundial dijo que se esperaba que el calor extremo y las lluvias se prolongaran hasta agosto.