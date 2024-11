Rompiendo el silencio: Melanie, joven golpeada por su novio, denuncia la violencia

Días después de aquella noche en la que su vida cambió para siempre, Melanie aún lleva las marcas de la violencia en su cuerpo y en su alma. La brutal agresión que sufrió a manos de Cristian N. la dejó no solo con heridas físicas, sino también con un profundo trauma psicológico.

“Me siento sola, desprotegida”, confiesa Melanie. La pesadilla comenzó con una discusión trivial, pero rápidamente escaló a un nivel de violencia inimaginable. Los golpes fueron constantes, muy fuertes. Perdió la conciencia.

#Exclusiva | Melanie detalla cómo fue la agresión que sufrió en manos de su novio la noche del 31 de octubre en Ciudad Madero, #Tamaulipas. Una relación abusiva y con celos constantes fueron los indicios.



La joven señala que las unidades de emergencia demoraron cerca de dos… pic.twitter.com/hAy7N0Up3D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2024

“Yo perdí la conciencia en algún momento cuando me estaba golpeando y tiene que pagar por lo que hizo, tiene que entregarse”, expresa en entrevista para Hechos AM.

La relación con Cristian N. había sido marcada por el control y la manipulación desde el principio. “Me controlaba, me celaba. Si no hacía lo que él quería, me amenazaba”, relata Melanie. A pesar de las señales de alerta, ella, como muchas otras mujeres, creyó que podría cambiar la situación.

#México | Melanie, la joven que fue brutalmente agredida por su pareja, recibirá una beca permanente por parte de la Universidad Autónoma de #Tamaulipas (#UAT).



Aquí toda la información 👇https://t.co/eRFS7IHVm6 pic.twitter.com/9VgYZy0XM1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2024

La noche del ataque, Cristian N., cegado por los celos, descargó toda su furia sobre Melanie. Tras la agresión, la joven fue trasladada al hospital en condiciones críticas. A pesar de la gravedad de sus heridas, las autoridades tardaron en responder y el agresor logró evadir la justicia.

“Quiero que se entregue y pague por lo que hizo”, clama Melanie con determinación. Su voz se une a las de mujeres que han sufrido violencia de género y que exigen justicia.

#Entrevista | Se cumplen 12 días desde que Christian "N" atacó violentamente a su novia, Melanie, en Ciudad Madero, #Tamaulipas. #Melanie reveló que había policías que llegaron a la escena, pero no intervinieron.



Habló en #exclusiva con #LosRuizLara pic.twitter.com/KWMbLjLt70 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2024

La historia de Melanie es un reflejo de una realidad que persiste en nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y de toda la sociedad. Es fundamental que trabajemos juntos para prevenirla, atender a las víctimas y sancionar a los agresores.

Su testimonio es un llamado a la acción para que no permitamos que la violencia siga impune. Es hora de romper el silencio y construir una sociedad más justa y equitativa para todas.