De ciudad de paso a centro de operaciones: así se expandió el Cártel de Sinaloa en CDMX

La presencia del Cártel de Sinaloa en CDMX dejó de ser una sospecha para convertirse en un hecho documentado por autoridades federales y capitalinas. Lo que durante años fue una ciudad de paso para líderes criminales, hoy registra centros de operación, decomisos históricos y enfrentamientos armados vinculados a células del grupo conocido como “ Los Chapitos ”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Cuándo se confirmó la operación del Cártel de Sinaloa en la capital?

El 26 de julio de 2022, la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decomisó más de una tonelada y media de cocaína oculta en dos tractocamiones en la alcaldía Gustavo A. Madero . De acuerdo con informes oficiales, la droga había ingresado por vía marítima desde Colombia a las costas de Oaxaca y sería enviada a Los Ángeles, en California; sin embargo, labores de inteligencia indicaron que parte del cargamento se quedaría en Tepito, epicentro del narcomenudeo.

Sin mencionar nombres, el entonces jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, señaló que se trataba de organizaciones criminales que operan en territorios de “Los Chapitos”, en Durango y Sinaloa, confirmando el vínculo operativo.

¿Qué evidencias apuntan a “Los Chapitos” en CDMX?

Diez días antes del decomiso, el 12 de julio de 2022, un enfrentamiento en Topilejo, Tlalpan, entre un grupo armado y policías capitalinos dejó cuatro agentes heridos. El saldo: 10 armas largas, granadas, cargadores y 14 detenidos. En entrevistas iniciales, los arrestados no eran originarios de la CDMX, varios con procedencia de Sinaloa.

Durante el aseguramiento, algunos portaban charolas y distintivos con la figura de un ratón, apodo de Ovidio Guzmán López, lo que reforzó la identificación de la célula.

¿Por qué aumentó la violencia en Ciudad de México?

En 2024, la fractura interna tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos detonó una guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, generando un efecto cucaracha hacia otras entidades, incluida la CDMX. Desde entonces, autoridades han reportado detenciones de presuntos integrantes en Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tlalpan, en disputas por el control del narcomenudeo.

¿Qué implica para la seguridad capitalina?

Especialistas y autoridades coinciden en que la capital se volvió estratégica por su mercado, logística y conectividad. El reto, subrayan, es contener la expansión con inteligencia, coordinación interinstitucional y golpes a las finanzas criminales; ¿CDMX logrará frenar la consolidación de estos grupos o veremos una nueva escalada de violencia?

